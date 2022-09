Singapura anuncia plano para criar 20 mil empregos no sector financeiro

Singapura anunciou um plano para criar 20 mil empregos no sector financeiro nos próximos cinco anos, com o objectivo de manter o estatuto regional nessa área, apesar do actual clima económico adverso.

Entre as áreas em que Singapura procura criar empregos estão a gestão de riqueza e finanças sustentáveis, ao mesmo tempo que pretende desenvolver plataformas digitais para pequenas empresas, posicionar o país como um centro regional para a filantropia e impulsionar a digitalização de activos financeiros.

Singapura procura assegurar o futuro após ter crescido exponencialmente desde a independência da Malásia em 1965, seguindo a visão de Lee Kuan Yew de atrair multinacionais através de impostos baixos sobre as empresas e oferta de recursos humanos compatíveis com o sector.

O sector financeiro é responsável por cerca de 14% do Produto Interno Bruto (PIB) de Singapura.