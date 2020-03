Siemens Mobility escolhida para construção do Metro de Superfície

Segundo a LUSA a Siemens Mobility companhia alemã foi escolhida para construir, a partir deste ano, o "Metro de Superfície de Luanda", no âmbito de uma Parceria Público-Privada. A 7 de Fevereiro deste ano, o director executivo da Siemens Mobility, Michael Peter, e o ministro dos Transportes de Angola, Ricardo de Abreu, assinaram, em Luanda, um memorando de entendimento que certifica a parceria.

Angola terá uma participação minoritária no projecto, que ronda os 30 por cento, cabendo a outra parte (70%) aos agentes privados interessados em participar. A linha do Metro de Superfície, que consta das prioridades do Executivo angolano, vai ter uma extensão de 149 quilómetros.

Além do Metro de Superfície o Plano Director de Luanda, já aprovado pelo Executivo, prevê também dois sistemas de metro de superfície, designadamente o Bus Rapid Transit (BRT) e o Veículo Rápido sobre Trilhos (carris), abreviadamente VLT.

O primeiro é utilizado para sistemas de transporte urbano com autocarros, que são alvo de consideráveis melhorias na infra-estrutura, nos veículos e nas medidas operacionais que resultam em qualidade de serviço mais atractiva.