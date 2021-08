Siderúrgica do Cuchi inicia exportação de ferro

A Companhia Siderúrgica do Cuchi, província do Cuando-Cubango, vai exportar, na próxima semana, a partir do Porto de Sacomar do Namibe, 61,5 mil toneladas de ferro, prevendo-se com a operação uma receita de seis milhões de USD, de acordo com o presidente do Conselho de Administração (PCA), Rui Silva.

Segundo o Jornal de Angola, Rui Silva explicou que para tornar possível este primeiro carregamento extraído da mina de Cutato, na mesma província, a Companhia investiu no terminal de Sacomar para viabilizar a atracagem e partida do navio.

O investimento iniciado em 2015 conta, actualmente, com uma força de trabalho de 163 colaboradores directos e indirectos, dos quais cinco expatriados.

Estima-se que com a conclusão da fábrica e aumento da exploração do minério de ferro, deverá ocorrer um aumento de 1.400 trabalhadores directos, promovendo a integração da população da região e os antigos combatentes.

Segundo disse o PCA, a fábrica encontra-se a 95% para conclusão, prevendo-se, depois disso, um processo de transformação do minério de ferro em ferro gusa, principal matéria-prima para produção de aço e ferro fundido. Tal operação, ocorrerá por meio de um Alto Forno, adição de outros componentes como carvão vegetal, sílica e calcário.