Serviços electrónicos arrecadam mais de 500 mil milhões Kz

De acordo com os Serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação das Finanças Públicas (SETIC-FP), afecto ao Ministério das Finanças, os números de 2021 representam, até aqui, mais do dobro da receita alcançada em todo o ano de 2020.

No ano passado, as entradas em pagamentos de taxas e outros emolumentos foram calculadas em 291 mil milhões Kz. Este desempenho dos órgãos faz com que a receita própria, até então não contabilizada devido à dispersão em diferentes unidades controladas pelo Estado, supere já as dotações financeiras atribuídas pelo Tesouro Nacional.

Os dados partilhados na Conferência “A Era das TIC nas Finanças Públicas”, aberta segunda-feira e que encerra esta quarta-feira, na Escola Nacional de Administração e Políticas Públicas (ENAPP), em Luanda, onde o Ministério das Finanças e parceiros abordam o impacto da digitalização nas receitas do Estado.