Serviços de pagamento electrónico chegam as linhas férreas

Aquando da chegada do comboio expresso especial, vindo do Lobito, o porta-voz do CFB, António Ungulo, citado pela Angop, sublinhou que este serviço vem facilitar os passageiros a efectuar o carregamento dos cartões com valores monetários e utiliza-los sempre que desejarem.

"Após a obtenção do cartão, o passageiro realiza o número de viagens de acordo com o carregamento que efectuar, sem preocupar-se em fazer pagamentos do bilhete durante um determinado período”, esclareceu.



Segundo o responsável, este é um serviço que está a ser ensaiado com perspectiva de se implementar nos outros comboios.



Em relação aos preços dos bilhetes, disse que a empresa não prevê fazer qualquer aumento, continuando a cobrar 6 500 Kz para o troço Lobito/Huambo, oito mil kz do Lobito ao Kuito (Bié) e 15 350 kz do Lobito ao Luena (Moxico). Partindo da estação do Huambo até ao Cuito, o CFB vai cobrar cinco mil kz, do Huambo para o Luena 12 350 kz, enquanto, do Cuito para o Luena, o bilhete vai custar 10 850 kz.