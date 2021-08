Serviço de táxi informal marítimo precisa ser integrado na economia formal

Falando aos jornalistas, à margem do lançamento do concurso público de concessão dos terminais marítimos de passageiros de Luanda, o governante defendeu que os promotores do serviço de táxi marítimo informal devem integrar a plataforma do IMPA e, consequentemente, ter acesso aos terminais de passageiros.

“Independente do tipo de embarcação, a actividade de táxi no mar deve ser sempre pautada por segurança e regras”, frisou.

Segundo o dirigente, os táxis marítimos precisam ser efectivamente integrados, reguladas as rotas, frequências, bem como avaliadas as questões ambientais e de segurança, pois “todos devem cumprir as mesmas regras, independentemente do tipo ou sofisticação das embarcações”.

De acordo com o responsável, é urgente a inclusão dessa classe dentro das regras e das obrigações como dos pagamentos de impostos, formação e manutenção dos meios.