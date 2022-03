Selos fiscais não devem ser um novo imposto

A entrada em vigor (com carácter obrigatório) dos selos fiscais de alta segurança, a partir de 1 de Março de 2022, a fim de criar mecanismos de controlo devido à contrafacção e o contrabando que se regista no sector das bebidas, está a causar desconforto aos operadores económicos.

Enquadrado no âmbito do Programa Nacional de Selos Fiscais de Alta Segurança (PROSEFA), trata-se de um instrumento que determina a obrigatoriedade da selagem de bebidas, líquidos alcoólicos, tabaco e sucedâneos e bebidas açucaradas, nomeadamente como sumos e refrigerantes.

A Associação das Indústrias de Bebidas de Angola (AIBA) defende que os selos de segurança não devem ser um novo imposto, pois para isso existe o IVA e o Imposto Especial de Consumo (IEC).

Para os industriais, introduzir um novo imposto resulta em mais complexidade fiscal, o que contraria aos objectivos de reforma e simplificação tributária que o País tem vindo a implementar nos últimos 10 anos e pode contribuir para o aumento dos preços das bebidas e levar à falência de empresas.

Lembram que a indústria das bebidas concluiu, no início de 2021, um trabalho em parceria com o Executivo para a redução do IEC, na qual tinha sido acordado que não haveria mais custos.

“Contudo, o que verificamos agora, é que se pretende a introdução de um valor adicional para o selo fiscal, no mínimo de 9,27 Kz, o que obrigará, de forma imediata, a um aumento entre 5% a 18% sobre o preço de venda de cada produto, excluindo o CAPEX”.

A AIBA entende que a introdução dos selos de alta segurança, no formato actual, acarretará (inevitavelmente) aumentos de preços significativos, o que (como dizem) penaliza os consumidores e e contraria os esforços do Executivo para travar a inflação.

“Existem alguns pontos que são fundamentais salvaguardar nesta implementação, caso sejam ignorados podem trazer graves problemas para o sector das bebidas, que anda fragilizado pela violenta crise económica que se abateu sobre o nosso País”, disse.

Falência de empresas

As consequências, segundo a associação, podem passar pela falência de empresas, perda de postos de trabalho e constrangimentos no trabalho já realizado no âmbito da exportação de bebidas.

Em relação ao combate à contrafacção e ao contrabando, a AIBA diz que tem vindo a colaborar com o Executivo na implementação de mecanismos que protejam o sector, encarando de forma positiva todas as medidas que procurem combater o contrabando e a contrafacção de bebidas.

Neste sentido, adianta a AIBA, os selos de segurança - quando adequadamente implementados - podem ser uma ferramenta relevante de controlo e garantia de qualidade e eficazes no combate deste fenómeno.

Porém, a associação entende que o âmbito de aplicação dos selos de segurança deve estar limitado a produtos com risco de contrabando ou contrafacção.

“Não é esse o caso, por exemplo, das cervejas, cidras, RTDs e refrigerantes, que devem por isso ser retiradas deste âmbito de aplicação, pois não trazem valor acrescentado ao consumidor e levarão a aumentos de custo desnecessários e, por conseguinte, subida de preços”, diz a AIBA.

Lembra que tipicamente, em mercados internacionais, estes selos são aplicados a produtos de maior valor unitário, tais como bebidas espirituosas, vinhos, espumantes e champanhes, “pelo que consideramos que em Angola se deve fazer o mesmo”.

A AIBA entende que deve ser levado a cabo um trabalho, em conjunto com os todos os produtores locais por forma a serem aprofundadas soluções técnicas exequíveis, para a aplicabilidade da implementação dos selos que não envolvam custos significativos.

“Este facto se deve porque os operadores não estão em condições favoráveis, neste momento, para terem de efectuar qualquer tipo de ajuste industrial/técnico que envolva investimentos financeiros”.

Falta de preparação

No meio de tudo isto, a AIBA concluiu que na maioria das fábricas não estão reunidas condições, a curto prazo, para esta implementação dos selos fiscais, não sendo possível a sua preparação em apenas um mês conforme está a ser proposto.

A AIBA refere que o sector foi agravado com a pandemia da COVID-19, e mais recente com o aumento de preços das matérias-primas entre 20% e 30%, bem como o transporte marítimo, cujo aumento foi de 100%.

Caso o Executivo decida avançar com a implementação dos selos de segurança como um imposto as consequências a curto e médio prazo serão desastrosas.

“A indústria de bebidas está no limite de uma crise muito significativa decorrente do impacto que o programa de estabilização macroeconómica está a ter no poder de compra das populações”.

No entanto, a associação refere que a AIBA tem trabalhado junto do Executivo para trazer as melhores soluções para o sector, com vista a recuperação, tendo conseguido a redução do IEC para melhoria de volumes, aumento de impostos indirectos para o Executivo e aumento de empregos.

Assim sendo, acrescenta, a medida agora apresentada irá colocar em causa todo o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido.

“É importante reiterar que, apesar de vermos valor neste processo da implementação dos selos fiscais para certos tipos de bebidas, entendemos que o momento actual de implementação não é oportuno. Por um lado, pela crise que vivemos, mas também pelo impacto que tal passo terá a nível de subida de preços”.

O grupo Castel é de opinião que a introdução de um regime de selos fiscais para certos produtos, tem duplo objectivo, designadamente melhorar o controlo dos circuitos comerciais de vários produtos, cuja contrafacção pode ser prejudicial aos consumidores, fundamentalmente ao nível da saúde pública, além de as receitas fiscais do Estado, permitindo uma maior protecção das mesmas.

Francis Batista, director geral da Castel Angola, acentua que o grupo Castel e parceiros temem que (no que diz respeito às cervejas e refrigerantes de produção nacional) o novo sistema de selos fiscais não corresponda ou entre em contradição com os objectivos preconizados pelo Executivo.

Destaca que em relação a estes produtos de produção nacional, que são de baixo valor unitário e de consumo diário, este sistema é inadequado e até perigoso.

“Inadequado porque não resolve a questão da contrafacção e perigoso porque fragiliza adicionalmente um sector por si só abalado pela pandemia da COVID-19, a implementação do IVA, a baixa do poder de compra dos consumidores e outros constrangimentos económicos.

O grupo Castel sublinha também que o sistema de selos fiscais é relevante para produtos cujo preço unitário elevado pode vir a favorecer a falsificação tais como as bebidas espirituosas com alto índice de álcool, cigarros e charutos e medicamentos.

“É exactamente o que está a ser feito na Europa, onde os selos fiscais não são aplicados a produtos cujos preços unitários são baixos e, como um todo, não representam interesse para a contrafacção”, disse.

Explica ainda que a maioria dos refrigerantes em pequeno formato valem entre 90 e 200 Kz, enquanto uma cerveja tem um valor unitário aproximado entre 150 e 200 Kz e não há falsificação a este preço, “porque o tempo e investimento para tal superam o valor unitário do produto original”.

Francis Batista dá como exemplo o caso de França, onde um maço de cigarros custa 10 euros, o que deve equivaler aproximadamente a 7 mil Kz. Logo, avança, um produto com este preço unitário é, portanto, propenso a contrabando e falsificação.

O director relembra que, a situação económica do País, a pandemia da COVID-19 e a implementação do IEC tem afectado o sector de cervejas e refrigerantes nacionais, traduzido numa redução no consumo.

Como consequência directa, Francis Batista aponta o encerramento de algumas fábricas, tal e como ocorreu com a EKA, NOCAL, redução de mais de 1 700 postos de trabalho dentro deste sector, o que trouxe um crescimento substancial do desemprego.