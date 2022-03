Selos Fiscais de Alta Segurança para combate da fuga a impostos e a contrafacção de produtos já em vigor

A partir de 1 de Março de 2022, esta terça-feira, o selo de controlo fiscal de alta segurança será de carácter obrigatório para alguns bens de consumo, nomeadamente o tabaco, as bebidas alcoólicas e as bebidas. A medida visa mitigar o contrabando e a introdução fraudulenta de produtos no mercado nacional que prejudicam anualmente o Estado em milhões de kwanzas em impostos não pagos.

Os Selos Fiscais de Alta Segurança são considerados promotores de justiça tributaria na medida em que permitem ao Estado controlar e fiscalizar a correcta cobrança dos impostos sobre alguns produtos.

Segundo apurou o Mercado, qualquer entidade que comercialize em Angola os artigos abrangidos pela norma (exportadores, importadores e produtores/distribuidores locais) estará submetida a um maior controlo fiscal, que determinará a matéria colectável sobre a qual devem incidir os impostos, identificando o valor a ser pago sobre cada produto.

Qualquer infracção da medida de selagem obrigatória dará início a um processo de contra-ordenação na Administração Geral Tributária (AGT), entidade responsável pela implementação e fiscalização do PROSEFA.

Exportadores ou operadores nacionais poderão solicitar a aquisição de selos físicos ou digitais através do portal do PROSEFA, depois de um processo que a AGT deverá aprovar e validar. Para garantir a segurança e prevenir a falsificação, os selos contêm um intrincado sistema de segurança que permite a sua rastreabilidade e a confidencialidade da informação que será também congregada no portal do programa. O controlo e a verificação dos selos poderão ainda ser feitos através de uma aplicação de telemóvel para IOS e Android, capaz de ler a autenticidade do selo, tipo de produto e outros dados relevantes.

Cronograma de implementação

Fevereiro foi o marco da fase de Implantação Acompanhada, que visou apoiar o operador económico com dificuldade no processo final de adaptação ao processo de aposição dos Selos Fiscais de Alta Segurança.

Depois do arranque formal do PROSEFA, a 1 de Março de 2022, está previsto um período de seis meses ao longo dos quais os operadores económicos poderão escoar o estoque de produtos não selados, no âmbito das Disposições Transitórias previstas no PROSEFA.

Em Setembro de 2022, os artigos contemplados por esta medida e comercializados no mercado nacional deverão estar todos selados. Os estabelecimentos que ainda tiverem produtos não selados nos seus estoques deverão adquirir os selos respectivos e aplicá-los de forma individual.

A infracção da selagem obrigatória nos produtos abrangidos pela norma implicará em penalizações de várias ordens para os infractores.

Finalmente, durante o período das Disposições Transitórias, os diferentes intervenientes no sector - importadores, produtores, entidades intervenientes do sector do comércio, público interno do Governo, para além dos consumidores, distribuidores, lojistas, comerciantes formais e informais – participarão em acções pedagógicas e informativas sobre o PROSEFA.

Um dos pontos a reforçar nas campanhas de informação é que a aposição dos selos não representa um aumento percentual no valor de nenhum produto, apesar dos investimentos que operadores económicos terão de fazer para se adaptarem à medida. O impacto da selagem no preço final dos produtos sujeitos será, assim, bastante reduzido, quando comparado com o seu valor total e extremamente baixos, quando comparado com os benefícios proporcionados ao Estado e, principalmente, aos consumidores.

A aplicação do selo de segurança em produtos como bebidas alcoólicas e tabaco (produzidos localmente ou importados) será um primeiro passo. No futuro, o mesmo modelo poderá ser aplicado a outros bens de consumo como é o caso dos medicamentos, um artigo crítico e dos que mais sofre com a contrafacção no nosso país.