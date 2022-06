Seis maiores bancos de Portugal duplicam lucros e reduzem número de trabalhadores

Os seis maiores bancos a operar em Portugal diminuíram em 10% o número de trabalhadores no primeiro semestre de 2022, um dos factores que conjugado com o crescimento da actividade comercial e a melhorias do lado operacional, fizeram com que estas entidades bancarias tivessem terminado o período em análise com resultados líquidos conjuntos de 616,5 milhões de euros, mais do dobro do registado no período homólogo.

A notícia avançada pelo ‘Público’ dá conta dos resultados da Caixa Geral de Depósitos (CGD), BCP, Santander (triplicou os lucros), BPI (o único com uma quebra nos lucros de 19%), Novo Banco e Banco Montepio.

São vários os factores que potenciaram este crescimento, a margem financeira das instituições melhorou, tendo aumentado mais de 10% para o conjunto dos bancos, as receitas com comissões aumentaram mais de 15%, a redução dos custos com pessoal em 9%, entre outros, explica o jornal.