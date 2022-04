Seguros Obrigatórios de Responsabilidade Civil (II)

1. Seguro de Responsabilidade Civil do Operador de oleoduto ou gasoduto, previsto no artigo 16.º da Lei n.º 26/12 de 22 de Agosto e tem as seguintes coberturas, danos às instalações; danos causados pela poluição; remoção de sucatas, limpeza e restauração após o acidente; danos às famílias imediatas dos empregados que sofram acidentes de trabalho ou doenças profissionais irreparáveis, sem contudo definir os capitais seguros mínimos. Entidade fiscalizadora: Ministério dos Recursos Minerais, Petróleos e Gás.

2. Seguro de Responsabilidade Civil das Empresas que Exploram Zonas Económicas Especiais, previsto na alínea g) do n.º 2 do artigo 35.º do Decreto Legislativo Presidencial n.º 6/15 de 27 de Outubro, cujas coberturas são a responsabilidade civil e multi-riscos, sem, contudo especificar as coberturas e capitais seguros. Entidade fiscalizadora: Ministério da Economia e Planeamento.

3. Seguro de Responsabilidade Civil dos Fornecedores de Produtos e Prestadores de Serviços Turísticos, previsto na alínea f) do n.º 1 do artigo 28.º da Lei n.º 9/15 de 15 Junho. Apesar de obrigatório não estão definidos os conteúdos mínimos obrigatórios, nomeadamente as coberturas e capitais seguros. Entidade fiscalizadora: Departamento Ministério da Cultura Turismo e Ambiente.

4. Seguro de Responsabilidade Civil das Empresas que Exerçam a Actividade de Abastecimento de Combustíveis e Lubrificantes da Marinha, previsto na alínea c) do artigo 4.º do Decreto Executivo n.º 275/17 de 04 de Maio e deve cobrir os riscos decorrentes da poluição causada por deficiência ou acidentes na sua operação, sem contudo definir os capitais seguros mínimos. Entidade fiscalizadora: Ministério dos Recursos Minerais, Petróleos e Gás.

5. Seguro de Responsabilidade Civil dos Operadores e Agentes Económicos envolvidos no Mercado de Derivados de Petróleo, previsto no n.º 1 do artigo 77.º da Lei n.º 28/11, de 1 de Setembro e no artigo 8.º do Decreto Presidencial n.º 208/19, de 1 Julho, cujas coberturas são as seguintes: danos corporais e materiais sofridos por terceiros e que resultem do exercício da actividade, sem, contudo, estarem definidos os capitais seguros mínimos. Entidade fiscalizadora: Ministério dos Recursos Minerais, Petróleos e Gás.

6. Seguro de Responsabilidade Civil para o Licenciamento de Instalações de produtos petrolíferos, postos de abastecimento de combustíveis redes e ramais de distribuição ligados à reservatórios de gases de petróleo liquefeito, previsto nos artigos 8.º (alínea g do n.º 1), 14.º (nº 6) e 21.º (n.º 3), todos do Decreto Presidencial n.º 173/13 de 30 de Outubro Apesar de obrigatório não estão definidos os conteúdos mínimos obrigatórios, nomeadamente as coberturas e capitais seguros. Este seguro deve ser efectuado pelos Projectistas, Empreiteiros responsáveis pela execução do projecto, Titular da licença de exploração, Entidade fiscalizadora: Ministério dos Recursos Minerais, Petróleos e Gás./Governos Provinciais.

7. Seguro de Responsabilidade Civil Automóvel, previsto no artigo 10.º da Lei n.º 20/03 de 19 de Agosto - Lei de Bases dos Transportes Terrestres e regulamentado pelo Decreto nº 35/09, de 11 de Agosto, cujas coberturas seguro são os danos patrimoniais e não patrimoniais decorrentes de lesões corporais e materiais causadas a terceiros até ao limite do capital seguro fixados no diploma, prestação de primeiros socorros aos condutores e ajudantes do próprio veiculo seguro, quando se desloquem para outros Estados. Este seguro deve ser contratado pelo proprietário do veículo; usufrutuário, adquirente, locatário, garagista e organizadores de provas desportivas motorizadas. Entidade fiscalizadora: Órgão especializado do Ministério do Interior.

8. Seguro de Responsabilidade Civil dos Agentes de Navegação, Gestor do Navio, previsto no artigo 13.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do artigo 8.º, ambos do Decreto Presidencial n.º 50/14, de 27 de Fevereiro. Apesar de obrigatório não estão definidos os conteúdos mínimos obrigatórios, nomeadamente as coberturas e capitais seguros. Entidade fiscalizadora: Ministério dos Transportes.

9. Seguro de Responsabilidade Civil do Explorador de Infra-estruturas e de Serviços Auxiliares, previsto no número 1 e 3 do artigo 122.º da Lei n.º 14/19, de 23 de Maio, artigo 6.º do Decreto Presidencial n.º 226/16, de 17 de Novembro, cujas coberturas são: indemnização pelos danos causados à terceiros no âmbito da exploração das referidas infra-estruturas e serviços auxiliares; responsabilidade civil do representante; danos referentes à responsabilidade civil do transportador independente de culpa, do proprietário ou explorador, quando resultantes de furto ou roubo da aeronave. O diploma não fixa os capitais mínimos, remetendo para regulamentação. Este seguro deve ser efectuado pelos exploradores e operadores de infra-estruturas aeronáuticas. Entidade fiscalizadora: Autoridade Reguladora da Aviação Civil do Ministério dos Transportes.

10. Seguro de Responsabilidade Civil do Explorador de Aeronaves/Proprietário ou Exploradores de Aeronaves, previsto no número 1 do artigo 122.º da Lei n.º 14/19, de 23 de Maio, n.º 1 do artigo 5.º do Decreto Presidencial n.º 226/16, de 17 de Novembro, cujas coberturas são: indemnização pelos danos independentes de culpa; indemnização pelo uso ilícito da aeronave; responsabilidade civil do representante; danos referentes à responsabilidade civil do transportador independente de culpa, do proprietário ou explorador, quando resultantes de furto ou roubo da aeronave, remetendo-se a regulação dos limites mínimos de garantia do seguro e a fixação do limite da responsabilidade e das indemnizações para diploma especial. O diploma não fixa os capitais mínimos, remetendo para regulamentação. Este seguro deve ser efectuado pelo proprietário ou exploradores de aeronaves. Entidade fiscalizadora: Autoridade Reguladora da Aviação Civil do Ministério dos Transportes.

11. Seguro de Responsabilidade Civil do Transporte aéreo/Proprietário/Operador de aeronaves, previsto no número 1 do artigo 122.º da Lei n.º 14/19, de 23 de Maio, n.º 1 do artigo 4.º do Decreto Presidencial n.º 226/16, de 17 de Novembro, cujas coberturas são as seguintes: danos causados a terceiros na superfície por aeronave; danos causados a terceiro decorrentes da prestação dos serviços de apoio especificados na lei; morte, ferimento ou qualquer outra lesão sofrida pelo passageiro que tenha ocorrido a bordo da aeronave ou durante operações de embarque ou desembarque; danos causados as mercadorias registadas, ocorridos durante o transporte aéreo; danos causados pelo atraso e pela substituição do transporte aéreo; responsabilidade civil do representante; danos referentes a responsabilidade civil do transportador independente de culpa, do proprietário ou explorador, quando resultantes de furto ou roubo da aeronave. O diploma não fixa os capitais mínimos, remetendo para regulamentação. Entidade fiscalizadora: Autoridade Reguladora da Aviação Civil do Ministério dos Transportes.

12. Seguro de Responsabilidade Civil do Mediador Imobiliário, previsto no n.º 1 do artigo 29.º da Lei n.º 14/12, de 4 de Maio, cujas coberturas são: danos patrimoniais causados a terceiros, no decurso de acções ou omissões dos mediadores ou seus auxiliares; danos patrimoniais decorrentes do incumprimento de outras obrigações resultantes do exercício da actividade; danos causados por angariadores no âmbito do contrato de prestação de serviços por eles celebrado. O diploma é omisso quanto ao capital seguro mínimo. Entidade fiscalizadora: Ministério das Obras Públicas e Ordenamento do Território.

13. Seguro de Responsabilidade Civil do Auditor Externo, previsto no n.º 2 do artigo 10.º da Lei n.º 22/15, de 31 de Agosto, cuja cobertura encontra-se definida pelo Regulamento CMC 2/15, designadamente, danos causados aos emitentes por deficiência do relatório ou parecer. Capitais seguros mínimos: KZ 350.000.000. Entidade fiscalizadora: Comissão do Mercado de Capitais.

14. Seguro de Responsabilidade Civil dos Operadores de Estiva, previsto na alínea b) art.12.º do Decreto n.º 46/89, de 14 de Agosto. Apesar de obrigatório não estão definidos os conteúdos mínimos obrigatórios, nomeadamente as coberturas e capitais seguros. Este seguro deve ser efectuado pelas empresas responsáveis por operações de estiva. Fiscalizador.

Ministério dos Transportes

15. Seguro de Responsabilidade Civil do Corrector de Seguros, previsto nos nas alíneas g) e h) do artigo 25º do Decreto Executivo n.º 07/03, de 24 de Janeiro, cuja cobertura são os danos causados á terceiros decorrentes da sua actividade profissional. Os capitais seguros mínimos são o equivalente à Usd 100.000,00 para o corretor de seguro e Usd 200.000,00 para o corrector de resseguro. Entidade fiscalizadora: ARSEG.

16. Seguro de Responsabilidade Civil dos Operadores Transitários, previsto no artigo 12.º do Decreto 68/89, de 11 de Dezembro. Apesar de obrigatório não estão definidos os conteúdos mínimos obrigatórios, nomeadamente as coberturas e capitais seguros. Entidade fiscalizadora: Ministério dos Transportes.

17. Responsabilidade Civil/Recursos biológicos aquáticos e actividades relacionadas em terra firme, previsto no artigo 159.º da Lei n.º 6-A/04, de 8 de Outubro. Apesar de obrigatório não estão definidos os conteúdos mínimos obrigatórios, nomeadamente as coberturas e capitais seguros. Entidade fiscalizadora: Departamento Ministerial competente em razão da matéria.

18. Responsabilidade Civil das Pessoas singulares ou colectivas que exerçam actividades de alto risco e potencial de contaminação ou nocivas para pessoas, flora, fauna, bens ou ambiente, prevista na Lei n.º 5/04, de 7 de Setembro. Apesar de obrigatório não estão definidos os conteúdos mínimos obrigatórios, nomeadamente as coberturas e capitais seguros. Entidade fiscalizadora: Órgão de Fiscalização do Ministério da Indústria.

19. Seguro de Responsabilidade Civil das Pessoas singulares ou colectivas que exerçam actividades que envolvam riscos de degradação do ambiente, previsto no artigo 27.º da Lei n.º 5/98, de 19 de Junho – Lei de Bases do Ambiente e regulamentado nos artigos 21.º e 22º do Decreto Presidencial n.º 194/11, de 7 de Julho, que aprova o Regulamento Sobre a Responsabilidade por Danos Ambientais. O referido regulamento estabelece as seguintes coberturas: o risco de degradação do ambiente; os custos da intervenção pública de prevenção e reparação dos danos ambientais, entretanto, não fixa os capitais seguros mínimos. Entidade fiscalizadora: Ministério da Cultura, Turismo e Ambiente.

20. Seguro de Responsabilidade Civil das Agências de viagens e Turismo/Organizadores de viagens turísticas para terceiros que abrange mais de 8 pessoas, previsto no artigo 5º, 47.º, 56º e 60º do Decreto Presidencial n.º 232/15, de 30 de Dezembro, cujas coberturas são as seguintes: ressarcimento de danos patrimoniais e não patrimoniais, causados aos clientes ou a terceiros, por acções ou omissões da agência ou seus representantes; repatriamento dos clientes e sua assistência para os organizadores de viagens turísticas; assistência médica e medicamentos necessários em caso de doença, também para os organizadores de viagens turísticas. O Capital seguro mínimo é de kz. 7.500.000,00. Entidade fiscalizadora: Ministério da Cultura Turismo e Ambiente, sem prejuízo das competências dos Governos Provinciais.

21. Seguro de Responsabilidade Civil das Empresas de Segurança Privada, previsto na alínea a) do artigo 31.º da Lei n.º 10/14,de 30 de Julho. Apesar de obrigatório não estão definidos os conteúdos mínimos obrigatórios, nomeadamente as coberturas e capitais seguros. Entidade fiscalizadora: Ministério do Interior.

Para finalizar, gostaríamos de reiterar que a presente lista de seguros obrigatórios, não é definitiva, tendo resultado de uma pesquisa árdua efectuada pela ARSEG por diplomas de diferentes sectores de actividade e, neste sentido, está sujeita à actualização.