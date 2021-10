Seguro no sector financeiro

Bruno Renato Custódio e Silva Inglês tem um percurso (deveras) consolidado no sector financeiro (bancário e não bancário), os primeiros passos na carreira foram dados em Portugal, nos Bancos Totta e Açores (2001), bcp Millennium (onde teve uma passagem considerada efémera) e posteriormente no BAI Europa, onde fica de 2002 até 2006.



De regresso a Angola (ainda quadro do BAI) é convidado a fazer parte do grupo que funda o Banco de Negócios Internacional (BNI). A experiência adquirida em terras lusas é determinante para inclusão na comissão instaladora, como técnico/gestor comercial.



Após anos de trabalho, Bruno Inglês Jr. integra o Conselho de Administração, exercendo o cargo de administrador executivo (2013 - 2017). Face à perícia em matérias financeiras participa na elaboração da estratégia do BNI para o sector dos seguros, facto que o leva a integrar a equipa de constituição da Aliança Seguros, S.A. (em missão de serviço).



Em 2019, deixa a Comissão Executiva da Aliança Seguros, S.A e vai para o Banco Sol, onde é designado administrador executivo, tendo como pelouros as Direcções de Microcrédito; Private Banking; Grandes Empresas; Pequenas, Médias Empresas e Particulares. Após um ano, serve (em comissão de serviço) a companhia de seguros do Grupo Sol (Sol Seguros), na função de administrador executivo.



Bruno Inglês Jr. é licenciado em Organização e Gestão de Empresas na especialidade económico-financeira pela Universidade Moderna de Lisboa. Tem ainda um percurso acadêmico/militar pela Academia da Força Aérea Portuguesa na vertente de Administração Aeronáutica.



É ainda formado em análise financeira e económica de empresas e de aberturas de contas de depósito bancária pelo Banco de Portugal entre outras formações bancárias especializadas no Instituto de Formação Bancária em Lisboa. Formação para executivos na Universidade Católica de Portugal.