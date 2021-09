Segurança deverá permitir novo cronograma de projecto de gás em Moçambique

A progressiva segurança em Cabo Delgado deverá permitir reatar contactos e traçar um novo cronograma do megaprojeto de gás do Rovuma, disse hoje o ministro dos Recursos Minerais e Energia moçambicano, Max Tonela.

O projecto foi interrompido em março, devido à violência armada provocada por insurgentes.

“As equipas estão em ‘stand-by’ e houve necessidade de desmobilizar vários contratos para mitigar ou minimizar os custos durante o período de interrupção”, explicou o governante aos jornalistas durante uma visita à província.

“O que nós vamos fazer, seguindo a normalização da situação de segurança, é retomar os contactos para desenhar o novo cronograma, mas isso será feito a seu tempo”, detalhou.

A retoma dos projectos acontecerá logo que estejam “asseguradas condições de segurança e estabilidade a longo prazo”, disse ainda o ministro, em linha com o que tem sido anunciado pelos intervenientes, desde Março.

Questionado pelos jornalistas sobre se o aumento de segurança corresponde a um perímetro seguro em redor dos projectos de gás, Tonela respondeu que a tranquilidade deve chegar a toda a província, sem limites.

“O objectivo do Governo é que haja segurança em todas as zonas afetadas pela ação terrorista e essa é também a perspetiva que temos com as [empresas] concessionárias dos projetos de gás”, ou seja, permitir que “as populações possam regressar e tirar benefício dos projectos”, disse.

O megaprojecto da Área 1, liderado pela petrolífera francesa Total, o maior investimento privado em África (da ordem dos 20 mil milhões de euros), está em construção e tinha arranque previsto para 2024, antes da suspensão ocorrida em Março.

Grupos armados aterrorizam a província de Cabo Delgado desde 2017, sendo alguns ataques reclamados pelo grupo extremista Estado Islâmico.