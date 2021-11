Seguradoras podem transaccionar divisas na plataforma Bloomberg

As companhias aéreas e seguradoras já podem comprar e vender moeda estrangeira por via da plataforma Bloomberg FXGO, anunciou o Banco Nacional de Angola (BNA).

A medida consta do instrutivo n.º 23/2021, de 29 de Outubro, divulgado recentemente pelo banco central e tem por objectivo aumentar a eficiência do mercado cambial.

Também pode ser entendida como uma estratégia do banco central que visa o alargamento da base de entidades que transaccionam moeda estrangeira com os bancos comerciais, através da plataforma de negociação da Bloomberg FXGO.

À luz do instrutivo n.º 23/2021, de 29 de Outubro, as companhias áreas e seguradoras juntam-se aos actuais 46 participantes (da plataforma Bloomberg FXGO), dos quais 26 bancos comerciais, 10 sociedades do sector petrolífero, oito empresas diamantíferas, assim como o Tesouro Nacional (Ministério das Finanças) e Banco Nacional de Angola.

As companhias que negoceiam operações cambiais através da FXGO, indica o instrutivo, podem comprar e vender moeda estrangeira aos bancos comerciais ou ao BNA; negociar operações de valor superior ao equivalente a 50.000 USD.

“As operações de valor inferior devem ser negociadas directamente com os bancos comerciais”, alega o BNA, para mais adiante informar que as companhias estão dispensadas de apresentar documentos de suporte para as operações de compra de moeda estrangeira através da plataforma, devendo responder atempadamente aos pedidos dos bancos comerciais.

Negociação na FXGO

A transacção de moeda estrangeira é efectuada na FXGO através dos comandos RFQ (Request for Quote) ou STA (Single Tenor Auction).

Durante as negociações as companhias devem indicar a moeda e o valor que pretendem comprar, bem como a data-valor; seleccionar os bancos comerciais dos quais querem obter cotações, devendo obrigatoriamente incluir na selecção o BNA através do dealing code BBNA.

As companhias devem, num prazo máximo de 7 dias úteis, a contar da data-valor da transacção de moeda estrangeira, proceder à transferência da moeda adquirida para o exterior em pagamento da responsabilidade que foi adquirida. “A moeda estrangeira não transferida no prazo deve ser vendida aos bancos comerciais”.