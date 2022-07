Seguradoras, Fundos de Pensões e entidades do Estado aptos em participar nas operações de mercado aberto

As Seguradoras, Fundos de Pensões e entidades do Estado estão autorizadas a participar nas operações de Mercado Aberto, dependendo da autorização do Banco Nacional de Angola, de acordo com o instrutivo do Banco Central que o Mercado teve acesso.

De acordo com a nota, esta medida vem alargar a base de entidades que participam nas operações de Mercado Aberto, com vista a ampliar o alcance das operações ocasionais de regulação do nível de liquidez, em conformidade com o quadro operacional da política monetária em vigor.

As instituições devem após aprovação, proceder junto do Banco Nacional de Angola as acções necessárias para abertura e operacionalização de uma conta no Sistema de Gestão de Activos (SIGMA), lê-se