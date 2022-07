Seguradoras e fundos de pensões juntam-se aos bancos nas operações de “Open Market”

O Banco Nacional de Angola (BNA) decidiu autorizar a participação das Seguradoras, Fundos de Pensões e entidades do Estado nas operações de Mercado Aberto, numa medida que visa elevar a eficiência dos instrumentos de política monetária.

Assim, de acordo com o Instrutivo 07/2022 do BNA, estas instituições juntam-se aos bancos que, desde então, foram os únicos participantes nestas operações.

As operações de Mercado Aberto (Open Market em inglês) realizam-se quando o banco central compra ou vende títulos de dívida pública (Bilhetes ou Obrigações de tesouro) aos bancos comerciais para expandir ou contrair quantidades de moeda do sistema bancário.

Em declarações ao Mercado, o Presidente do Conselho de Administração (PCA) da Ensa Seguros, Carlos Duarte, disse que a entrada das seguradoras nas Operações de Mercado Aberto, pelas opções de investimentos oferecidas neste mercado, vai permitir o aumento da cobertura das provisões técnicas e a robustez da margem de solvência pela afectação dos rendimentos em resultados.

Adicionalmente, segundo o responsável, vai permitir também a diminuição dos custos associados aos serviços financeiros e constituirá um factor positivo, na medida em que as seguradoras poderão interagir directamente com o BNA.

“A ENSA terá acesso a um conjunto de instrumentos de gestão de liquidez que lhe permitirão ter maior flexibilidade e, assim, rentabilidade em operações de curto prazo. Trata-se sem dúvida de uma mais-valia para as empresas que lidam diariamente com largas centenas, se não milhares, de pagamentos”, afirmou.

Carlos Duarte explicou que a ENSA encontra-se integrada no sector empresarial público. Desde logo nessa posição, mas também como seguradora de referência no País, congratula-se e considera-se totalmente alinhada com esta iniciativa do BNA, que permite uma maior flexibilidade na gestão da sua liquidez.

“Os títulos públicos são estruturantes para a gestão da nossa liquidez, uma vez que são suportados pela solidez do Estado. A ENSA é uma regular investidora em títulos de dívida pública, o mesmo se podendo dizer dos fundos de pensões por si geridos”, garantiu.

Já a Administradora Executiva da NOSSA Seguros, Cristina Nascimento, aponta que o facto de as seguradoras em geral e a NOSSA em particular passarem a ter acesso directo ao mercado de negociação de títulos vai permitir uma gestão mais dinâmica, eficaz e eficiente das suas carteiras de investimentos e contribuir para uma maior transparência e desenvolvimento do mercado financeiro, passando o sector a ter um papel activo na realização da política monetária do País.

“A nossa participação directa permitirá dar a conhecer ao mercado as necessidades do sector nomeadamente no que respeita à liquidez e perfil dos títulos em termos de maturidades”, defendeu.

De acordo com Cristina Nascimento, ao participar directamente no mercado aberto a NOSSA terá um maior controlo e acompanhamento das orientações da política monetária, podendo adaptar de forma mais eficaz a sua estratégia de investimentos, nomeadamente face a perspectivas de inflação e taxas de juro e executar uma gestão mais adequada entre os seus activos e passivos.

“Somos de opinião que uma gestão mais activa e uma redução de custos que o acesso ao mercado aberto permitirá, terá como resultado um aumento da rentabilidade dos nossos investimentos e uma gestão de risco de liquidez e de mercado mais adequadas”, apontou.

Para a Presidente da Comissão Executiva (CEO, em Inglês) do BIC Seguros, Fátima Monteiro, a entrada das seguradoras participantes nas Operações de Mercado Aberto representa antes é “um sinal de reconhecimento” da importância que o sector segurador ocupa na economia e sinaliza, não apenas para o BIC Seguros, mas, para todo o sector, uma vez que uma das preocupações dos últimos anos foi escutada e atendida pelos reguladores.

“A principal vantagem centra-se numa maior facilidade de acesso aos Títulos Públicos, permitindo uma maior diversificação de investimentos e um aumento da rentabilidade, no sentido que permite eliminar custos de intermediação que por vezes pesam na decisão de aquisição deste tipo de activos financeiros, num sector que por natureza é de Investidores Institucionais”, explica.

Fátima Monteiro destaca também o facto de as seguradoras participarem no mercado cambial, através da plataforma Bloomberg, e diz o seguinte: “Olhamos com bastante agrado. Julgamos que é um passo importante para o Sector.

Permite ter acesso aberto à negociação de divisas, permitindo maior rapidez na regularização de responsabilidades para com o Exterior (sobretudo com o mercado Ressegurador) e ao mesmo tempo permite eliminar custos de intermediação no mercado cambial”.

“Esta medida aumenta eficácia na regulação da liquidez do mercado”

Segundo o economista António Estote, a medida tomada pelo BNA, em potencialidade, aumenta a base de incidência da política monetária e por conseguinte a sua eficácia na regulação da liquidez do mercado.

De acordo com o economista, nos países anglo-saxónicos a natureza do mercado aberto pressupõe numerosos agentes, na qual o Banco Central não compra ou vende apenas títulos públicos mas também privados.

António Estote considera que esta medida demonstra que existem muitas seguradoras, Fundos de Pensões e Entidades do Estado com uma carteira significativa de títulos, sobretudo públicos e “têm enfrentado ocasionalmente dificuldades de liquidez”.

“Pelo que através das operações reversíveis de cedência de liquidez suportadas por obrigações do tesouro em moeda nacional executadas a preços fixos ou variáveis, podem ultrapassar tal situação”, aponta.

O também pesquisador aponta que pelo facto de aumentar a abrangência dos participantes e do maior volume de títulos disponíveis na economia, torna mais eficiente as operações de mercado aberto no controlo da liquidez e por conseguinte da inflação, “embora acreditamos que a inflação não é um fenómeno monetário”.

“Sendo as operações de mercado aberto um dos instrumentos de política monetária, em potencialidade, as Seguradoras, os fundos de pensões e as entidades do Estado passam a dispor de três instrumentos intermédios para regular a sua liquidez, nomeadamente, operações de refinanciamento, operações ocasionais de regularização e operações estruturais”, explica.

“Um fundo de pensões com uma carteira de títulos com dificuldades de liquidez para pagar os encargos dos benéficos no final do mês pode ceder alguns títulos ao BNA e receber fundos, após um período poderá recuperar os títulos anteriormente cedidos a uma taxa de câmbio fixa ou a taxa básica mais spread previamente definido”, exemplifica.

Emissões de títulos de dívida caem 36%

A emissão de títulos da dívida pública caiu 36% para 643,4 mil milhões Kz nos primeiros cinco meses do ano (até Maio), face ao mesmo período de 2021, segundo cálculos do Mercado com base nos dados BNA.

As estatísticas do banco central indicam que até Maio de 2021 o Estado tinha emitido cerca de um bilião de Kwanzas em títulos da dívida pública, mais 358,8 mil milhões Kz, em relação aos cinco primeiros meses deste ano.

Dos 643,4 mil milhões Kz emitidos, 82,3% (529,66 mil milhões Kz) correspondem às Obrigações do Tesouro e os restantes 17,7% (176,87 mil milhões Kz) aos Bilhetes do Tesouro.

No período em análise, o BNA conseguiu resgatar cerca de 867,3 mil milhões Kz, o que representa uma redução de 47% em relação ao mesmo período do ano passado, quando contabilizou 1,63 biliões Kz. Assim como nas emissões, as obrigações do tesouro têm o maior peso no resgate.