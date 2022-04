Segundo programa do FMI a Angola é “sinal de esperança” para empresas portuguesas diz AICEP

O delegado da AICEP Portugal Global em Luanda disse recentemente que o facto de Angola estar a negociar um segundo pacote de assistência financeira com o FMI é "um sinal de esperança" para as empresas portuguesas, segundo noticiou a Lusa.

“Angola negociou um pacto de ajuda financeira com o FMI, que cumpriu à risca, completamente, de tal maneira que estão a pré-negociar um segundo pacote, e digo pré-negociar porque como há eleições em Agosto, até lá o esforço do Executivo não é um pacote financeiro que vai obrigar a algumas dificuldades, como o preço dos combustíveis, que é um tema em cima da mesa com o FMI”, disse o delegado da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP) em Luanda.

Na intervenção inicial do webinar sobre “Angola: uma nova abordagem”, organizada pela AEP, Associação Empresarial de Portugal, AICEP e KPMG Portugal, Miguel Fontoura acrescentou: “Quando assinarem o pacote (de ajuda financeira), esse tema estará em cima da mesa e mais, terão de reduzir a subsidiação dos combustíveis, e portanto, compreensivelmente, não o querem fazer antes das eleições”.

Segundo disse Miguel Fontoura aos empresários, “a questão não é o quando, é se, e vão fazê-lo, e isso é um sinal muito saudável de que o Fundo Monetário Internacional (FMI) acredita na solvabilidade e na viabilidade da economia angolana”.

Na intervenção, o responsável apontou a importância de Angola para as exportações nacionais, salientando que já foi o quinto maior destino das exportações portuguesas e o primeiro extracomunitário, e que embora tendo perdido valor devido à recessão dos últimos anos, continua a ser um mercado importante, ocupando a nona posição entre os clientes de Portugal.