Segunda prestação do IPU deve ser paga até 31 de Julho - AGT

Para o IPU na modalidade de renda, os clientes com contabilidade organizada e que tenham feito retenção na fonte do valor têm a prerrogativa de liquidar este tributo no final de cada mês.

O imposto em cobrança é referente ao exercício de 2018 e a par do Predial Urbano, também deve ser liquidado até o final deste mês o Imposto Industrial Provisório para os contribuintes do grupo B.

As retenções dos tributos devidos efectuadas pelos contribuintes do mês de Junho também estão em liquidação.