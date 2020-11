Sector real da economia vai beneficiar com 4,2 mil milhões Kz

Para cumprir às exigências do Aviso nº10/2020 do Banco Nacional de Angola (BNA) que orienta a concessão do crédito à economia por parte dos bancos comerciais, o Banco Keve deverá conceder no mínimo 20 novos créditos.

Segundo um comunicado, o referido Banco, para o efeito já aprovou 5 novos créditos para o sector real da economia, no valor total de 2,8 mil milhões Kz (representando 1,69% do Activo de 2019), dos quais 2,2 mil milhões Kz foram desembolsados, distribuídos em 2 projectos, e as demais operações encontram-se em fase final de contratação.

A medida visa promover a diversificação da economia, com a concessão de crédito, para a produção de bens essenciais que apresentam défices de oferta de produção nacional, a matéria-prima e o investimento necessário à sua produção, incluindo-se no investimento a aquisição de tecnologia, máquinas e equipamentos.