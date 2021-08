Sector privado nos EUA cria 330 mil empregos em Julho

O sector privado nos Estados Unidos criou 330 mil empregos em Julho, valor que ficou aquém do esperado pelos analistas e que se justifica pela falta de mão-de-obra e de matérias-primas, anunciou hoje o ADP.

Os economistas consultados pela agência Financeira Bloomberg esperavam que fossem criados 690 mil empregos, em média, num intervalo entre 500 mil a 820 mil, apontando por 33 analistas. Já em Junho, os números de empregos criados foram revistos em baixa dos 692 mil inicialmente divulgados, para os 680 mil. Segundo o inquérito mensal do ADP, em Julho o sector de produção de bens criou 12 mil empregos.

No mês de Junho, o número de empregos criados situou-se nos 56 mil depois da revisão em baixa de 68 mil inicialmente divulgados.

No caso do sector de produção de serviços, em Julho, foram criados 318 mil empregos.

No mês anterior, os números da criação de novos empregos mantiveram-se inalteradas, situando-se nos 624 mil, após a revisão.

As pequenas empresas, que empregam entre 01 a 49 trabalhadores, criaram 91 mil empregos em Julho, enquanto as médias empresas (50 a 499) geraram 132 mil empregos e, por último, as empresas com mais de 500 funcionários adicionaram 106 mil novos empregos.

O relatório sobre o emprego não agrícola do ADP é um indicador que reflecte o número de novos postos de trabalho criados no mês em que o documento é divulgado, sendo que abrange os sectores-chave da economia do país.

Este indicador não tem em conta a situação na agricultura e a análise inclui dados recolhidos em cerca de 406 mil empresas privadas do país, que empregam até 23 milhões de pessoas e que representam mais de 20% de todos os trabalhadores norte-americanos do sector privado.

O inquérito da ADP é publicado dois dias antes do relatório mensal do Departamento do Trabalho norte-americano.