Sector emite 81,6 mil milhões Kz de prémios no quarto trimestre

O mercado segurador nacional emitiu, no quarto trimestre de 2021, 81,6 mil milhões Kz de prémios, segundo dados dos Indicadores Trimestrais publicados recentemente pela Agência Angolana de Regulação e Supervisão de Seguros (ARSEG).

Durante o mesmo período, o ramo Não Vida emitiu 78,7 mil milhões Kz, comportando 96,4% de toda a produção do trimestre, enquanto o ramo Vida, com apenas 3,6%%, produziu cerca de 3 mil milhões Kz, conforme os indicadores trimestrais que envolveu 19 seguradoras das 25 autorizadas pelo regulador a operar.

Por outro lado, os custos com sinistros atingiram 21,8 mil milhões Kz, sendo que o ramo Não Vida teve custos orçados em 20,3 mil milhões Kz, correspondentes a 93,43% do total dos custos com sinistros do trimestre. O ramo Vida teve custos avaliados em 1,4 mil milhões Kz, equivalentes a 6,57%.

De acordo com o Relatório, o ramo Doenças, com 10,7 mil milhões Kz foi o que mais desembolsou no último trimestre do ano findo, com 49,27% do total das indemnizações, seguido dos Incêndio e Elementos da Natureza com custos estimados em 7 mil milhões Kz.

O ramo Acidentes teve custos de 4,3 mil milhões Kz, representando 20,13% do total dos custos com sinistros. A seguir surge o ramo Automóveis com 2 mil milhões Kz e 9,52% dos custos com sinistros do quarto trimestre. O ramo Transportes teve custos avaliados em 1,1 mil milhões Kz.

Sinistralidade

De acordo ainda com o documento do regulador, a sinistralidade total do trimestre quedou-se em 27%, sendo que o ramo Não Vida registou uma taxa de sinistralidade de 26% e o Vida 49%.

Os Incêndios e Elementos da Natureza é dos produtos do ramo Não Vida com a maior taxa de sinistralidade, totalizando 186%, seguindo-se os ramos Acidentes, com 61% e Automóvel com 48% respectivamente. O ramo Doenças agregou uma taxa de sinistralidade de 45% no trimestre, enquanto o ramo Transportes totalizou uma taxa de sinistralidade de 15%.

O relatório observa ainda que durante o quarto trimestre de 2021 foram emitidas 234 544 apólices, das quais 217 520 do ramo Não Vida (41,0%) e 17 024 do ramo Vida. Os Acidentes foram responsáveis pela emissão de 68 063 apólices, secundado pelo Automóveis com 65 104 apólices.

Apesar das restrições impostas pela COVID-19, o ramo Viagens foi responsável pela emissão de 17 500 apólices no trimestre em referência.

Ranking

Em termos de ranking do trimestre nos ramos Vida e Não Vida, a ENSA Seguros continua a liderar o mercado com 31,39%. A Nossa Seguros ocupa a segunda posição com 14,29%, ao que se segue a Fidelidade com uma quota de 14,15% do mercado.

Nas posições imediatas (4ª e 5ª) se encontra a Sanlam com 12,66% e a Prudencial com 5,76% do mercado segurador no quarto trimestre.

No ramo Não Vida, por exemplo, a ENSA lidera o mercado com 31,80%, ao passo que a Nossa Seguros, com 13,98% ocupa a segunda posição do raking, estando a Fidelidade Angola na posição subsequente com 13,61%. A Sanlam surge na quarta posição ostentando uma quota de mercado de 12,62% e a fechar o top 5 surge a Prudencial com 5,78% da indústria de seguros.

A Fidelidade, por exemplo, liderou o ramo Vida no quarto trimestre do ano passado com 28,56%. A Nossa Seguros, com 22,81% ocupou a segunda posição do raking. A ENSA quedou-se na terceira posição com 20,28%. A Sanlam surge na quarta posição ostentando uma quota de mercado de 13,62% e a fechar o top 5 surge o BIC Seguros com 6,11% do mercado.