Sector dos transportes reestruturado a todo o gás por quebra de 50% nas receitas

O Ministério dos Transportes (MinTrans) estima uma quebra de 50% nas receitas do sector empresarial privado como consequência do impacto da COVID-19. O corte afecta os investimentos em curso, o emprego e o cumprimento das obrigações fiscais. Segundo dados do MinTrans, o sector conta com um volume de receita global anual na ordem dos 2,5 mil milhões USD, dos quais o sector empresarial publico (SEP) apenas representa 34%, contribuindo com cerca de 839,2 milhões USD. O grosso das receitas cabe ao sector privado, ou seja, 1,6 mil milhões USD em rendimentos anuais, mas, dado o actual momento, verá reduzido para a metade o retorno esperado.

Apesar do peso significativo do sector privado, é possível ainda aumentar o contributo das empresas e reduzir a participação publica no sector. Para o efeito, o Estado pretende liberalizar actividades até aqui adstritas ao sector público - parte deste processo começa com o programa de privatização em curso no País.

Face ao actual contexto de contingência e emergência associadas à COVID-19, que resultou na redução do preço do crude e das trocas comerciais internacionais, os gestores públicos do sector do transporte deparam-se com quatro desafios específicos que ditarão a sua continuidade no sector. Eles devem adequar a capacidade operacional e funcional das empresas publicas de transporte, apurar os impactos económico-financeiros, identificar soluções de contingência/alternativas de equilíbrio das contas das empresas e com isso salvaguardar a sua operacionalidade e os serviços mínimos necessários, e ainda identificar o período máximo de “resistência” económica sem apoio directo do Estado.

Se o sector privado terá de suportar uma quebra de 50% a nível das receitas, a situação agudiza no sector público onde a estimativa é de 55 a 66%, ou seja, na ordem dos 55 milhões USD. Contas feitas, no total, o sector dos transportes prepara-se para um choque nas receitas de aproximadamente 1,3 mil milhões USD.

Este choque incidirá no rendimento dos trabalhadores e na diminuição de postos de trabalhos. O sector conta com perto de 177,1 mil trabalhadores e prevê-se uma redução de mais da metade dessa força de trabalho, aproximadamente 97 mil empregos. Importa destacar que o sector rodoviário será o mais atingido, com os despedimentos a afectarem cerca de 90 mil colaboradores.

O SEP representa somente 7% do total do emprego, mas registará forte impacto e contracção, sendo obrigado a repensar os modelos de negócio de cada empresa e a acelerar o processo de abertura de capital ou concessão de exploração.

Medidas de política para reduzir o impacto negativo na economia

Como medidas de política para reduzir o impacto negativo na economia, o MinTrans considera essencial apostar em medidas de reforço da capacitação institucional, de reforço da sua actuação e autoridade dos órgãos do Estado, bem como, de adequação da regulamentação e supervisão por parte das entidades reguladoras sectoriais.

Pretende desenvolver acções de apoio à operacionalidade e reforço de tesouraria das empresas como linhas de crédito de apoio à tesouraria, medidas de alavancagem da retoma e ao investimento empresarial como linhas de crédito para o investimento bonificadas, extensão dos prazos dos créditos em curso e redução das taxas de juro dos financiamentos.

Medidas de carácter fiscal e incentivo à empregabilidade como a extensão dos prazos de pagamentos de impostos, simplificação e flexibilização da pauta aduaneira de bens essenciais, redução do Imposto Industrial, redução da taxa do IVA ou criação de incentivos fiscais para a amortização das perdas registadas também estão previstas.

Por fim, devem ser adoptadas medidas de revisão/actualização de Modelos Tarifários dos Serviços Públicos para os diferentes Sub-Sectores.

Riscos e Medidas de Mitigação

O MinTrans propõe como medida de mitigação de riscos o apoio directo aos reguladores e autoridades de supervisão pela redução das taxas cobradas em função do número de passageiros transportados, que constituem cerca de 80% das suas receitas totais. Apoio directo aos operadores e prestadores de serviços aeroportuários, navegação aérea, portuária, transporte público rodoviário, transporte de carga e serviços auxiliares ao transporte, para compensar a redução das receitas.

A criação/afectação de instrumentos financeiros, tais como, empréstimos, garantias de empréstimos e apoio ao mercado de títulos pelo Estado ou Banco Central directamente aos operadores aéreos e prestadores de serviços é outra medida apontada pelo Executivo.

A estas medidas junta-se a criação do Fundo de Investimento para o Desenvolvimento de Infra-Estruturas, com base nas receitas de monetização de activos estruturantes e de prémios de contratos de concessões de exploração.

Os operadores podem contar com garantias do Estado para concorrerem a linhas de créditos para apoio a tesouraria junto da banca nacional num valor até 200 milhões USD, sendo os prazos para o sector da aviação até 18 meses e, para os restantes subsectores, de 12.

Quanto às medidas de alívio fiscal, a aviação beneficia de adiamento de obrigações fiscais e isenção de IVA nas aquisições e fornecimentos externos. Os sectores marítimo e ferroviário contam apenas com adiamento de obrigações fiscais, ao passo que rodoviário beneficia do adiamento de obrigações fiscais e isenção fiscal ao 1.o emprego. As medidas concernentes à empregabilidade (ainda pordefinir) apontam que todos sectores contam com flexibilização da contratação laboral, reformas antecipadas e externalização de serviços. Mas apenas o sector da aviação conta com a implementação de lay-off e outplacement . Por sua vez, o rodoviário goza de facilitação do crédito à criação de emprego sem termo.

O sector rodoviário é o único a beneficiar da garantia de Estado para empréstimo de 100 milhões USD, por via de uma linha de financiamento até 60 meses para renovação de frota e formalização da actividade económica.

Serviços mínimos

Face ao desafio de adequar a capacidade operacional e funcional das empresas publicas de transporte, os gestores deverão proceder à definição de serviços mínimos para cada subsector a nível dos transportes.

O sub-sector da aviação civil vai reduzir a actividade em pelo menos 60% em todas unidades empresariais publicas.

O Instituto Nacional da Aviação Civil (INAVIC) deverá proceder à redução da actividade, salvaguardado a coordenação, acompanhamento e a monitorização da actividade da aviação civil do País. Deve ainda assegurar a renovação de licenças de operação, bem como a renovação das licenças das aeronaves a 100%. A certificação e licenciamento do pessoal navegante fica assegurada a 100%, assim como a autorização de voos excepcionais a 100%.

Por sua vez, a TAAG deve reduzir a actividade, salvaguardando em 40% a actividade dos serviços centrais da empresa; reduzir a frequência e ajustar escalas e horários dos voos domésticos constantes da actual oferta a 40%; limitar a capacidade de lugares de cada voo a 50%; reduzir os serviços de apoio e atendimento aos clientes a 40%; e assegurar a capacidade actual de voos de carga e reforçar se necessário em função das necessidades.

Já a Sociedade de Gestão Aeroportuária (SGA), vai reduzir a actividade nos mesmos moldes (em pelo menos 60%), mas deve assegurar a operacionalidade dos aeroportos com segurança, serviços de despacho e direcção, e assegurar o funcionamento dos terminais de carga.

O mesmo sucede no sub-sector marítimo e portuário,onde a redução das actividades deverá ser superior a 60% em todas unidades empresariais publicas.

Deste modo, o Instituto Hidrográfico e de Sinalização Marítima de Angola (IHSMA) e o Instituto Marítimo e Portuário de Angola (IMPA) devem apenas assegurar a coordenação, acompanhamento e a monitorização da actividade marítima e portuária do País.

O Conselho Nacional de Carregadores (CNC) vai assegurar a coordenação, acompanhamento e a monitorização da actividade da logística de mercadorias do País e garantir a certificação electrónica da mercadoria a 100%.

Os portos estão igualmente sujeitos a redução da actividade em pelo menos 60%, mas devem assegurar a autoridade portuária na plenitude e garantir a operacionalidadede atracação navios e a descarga de mercadorias a 100%.

Por sua vez, as capitanias vão manter o serviço de piquete, operação de segurança, patrulha e fiscalização marítima, da orla costeira e fluvial; fiscalização e inspecção das embarcações com destino aos portos nacionais, e a fiscalização das embarcações de recreio, marinas e demais actividades recreativas.

A Unicargas vai assegurar na totalidade a operacionalidade do Terminal Polivalente, carga e contentores em função das necessidades, bem como o transporte de mercadoria em função das necessidades. Quanto às demais funções,deverão reduzir-se em pelo menos 60%.

Por fim, no sub-sector erroviáriof, o quadro de redução impõe limitação a venda de bilhetes relativa à capacidade de lugares de cada carruagem a 50%, mas mantém a programação e a frequência actual a nível urbano e intraprovincial;Já o INFCA, deve efectuar a redução da actividade em pelo menos 60%, salvaguardando a coordenação, acompanhamento e a monitorização da actividade ferroviária do País.