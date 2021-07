Sector dos transportes cresceu 50% em 2020

Das treze empresas que apresentaram contas ao IGAPE, o Porto de Luanda é a que teve maior resultado, ao fechar 2020 com 27,2 mil milhões kz, um aumento de 72% em comparação com o ano passado.

As empresas do sector dos transportes públicos registaram lucros de 44,2 mil milhões de Kwanzas em 2020, que representa um crescimento de 50%, face ao período homólogo, segundo cálculos do Mercado com base nos relatórios e contas apresentadas ao Instituto de Gestão de Activos e Participações do Estado (IGAPE).

Das treze empresas que apresentaram contas ao IGAPE, o Porto de Luanda é a que teve maior resultado, ao fechar 2020 com 27,2 mil milhões kz, um aumento de 72% em comparação com o ano passado.

A melhoria dos resultados se deve ao incremento nos proveitos de 63%, cujo aumento, é proporcionalmente maior ao registado nos custos. Contribuíram para o aumento dos proveitos a gestão directa do Terminal Multiuso, em 2019, apesar de realizar a gestão por apenas 5 meses, o contributo foi de 16,5 mil milhões e 40 mil milhões em 2020 de Janeiro a Dezembro.

O Porto de Luanda, a maior infraestrutura portuária nacional, viu o tráfego de passageiros em queda significativa para a cabotagem, que é essencialmente passageiro de apoio a actividade petrolífera resultante das consequências da pandemia da COVID-19, por outro lado não escalaram ao Porto de Luanda qualquer navio de cruzeiros no ano de 2020 pelo mesmo motivo.

O Custo com o pessoal representa 14% do volume de negócio contra os 16% no período homólogo e teve um aumento de 43%, esse aumento tem a ver com o ajuste salarial que ocorreu em 2020, tendo por base a perda do poder de compra dos trabalhadores.

Kilapeiros do Porto de Luanda

De acordo com o relatório e contas tornado público, devem ao Porto de Luanda a Empresa Portuária de Amboim E.P que no âmbito dos seus objectivos estratégicos necessitava de apoio financeiro para execução do concurso público para elaboração do plano de ordenamento do porto. O Porto de Luanda E.P, emprestou no passado o valor de 500 milhões Kz.

A Multiterminais solicitou ao Porto de Luanda um empréstimo de 5,4 milhões USD, tendo para o efeito assinado dois contratos. O primeiro contrato é datado de 28/03/2012 e o seu valor é de 2,4 milhões USD e o segundo de 3 milhões USD é datado de 02 de Julho de 2012. Atendendo ao incumprimento existente por parte da Multiterminais, a empresa reconheceu, em anos anteriores, uma provisão para a totalidade do saldo em 526,2 mil milhões Kz.

A empresa prestou serviços a diversas entidades públicas, ficando por cobrar valores significativos. De acordo com o relatório e contas, por se tratar de entidades públicas e atendendo que o Porto de Luanda também é público, a administração está convicta de que irá recuperar os referidos valores no contexto de futuras negociações com essas entidades e/ou através de deliberações das respectivas tutelas de cada uma dessas entidades.

A auditora independente KPMG aprovou as contas do Porto de Luanda sem reservas e com três ênfases.

A empresa TCUL-E.P fechou o ano de 2020 em falência técnica, tendo um capital próprio negativo na ordem dos 4,7 mil milhões Kz. Quanto ao resultado líquido, a empresa passou do lucro de 271,9 milhões Kz em 2019 para prejuízos em torno de 568,6 milhões Kz em 2020. No período em análise a empresa recebeu subsídios na ordem dos 1,6 mil milhões Kz, um aumento de 1,1% em termos homólogos.

As contas da transportadora pública foram aprovadas com 4 reservas e 4 ênfases pela Crowe.

Prestação de contas

Das 13 empresas do sector dos transportes que apresentaram relatórios referentes às contas de 2020 todas publicaram o relatório de gestão, apenas uma empresa não publicou o balanço e demonstração de resultados referentes ao exercício económico de 2020.

Quanto às notas ao balanço todas apresentaram, apenas uma empresa não apresentou demonstrações de fluxo de caixa. Duas empresas não apresentaram o parecer do órgão de fiscalização, apenas cinco empresas apresentaram o relatório do auditor independente. No sector em análise seis contas foram aprovadas com reservas e oito com ênfase. A Bakertilly liderou as auditorias às contas divulgadas.

A auditora Crowe escusou-se a dar opinião sobre as contas apresentadas pela Empresa Portuária de Cabinda, tendo apresentado 12 bases para escusa de opinião.

Dentre as bases apresentadas destacam-se o não respeito ao princípio contabilístico geralmente aceite em Angola o da “não compensação de saldos”; apontou também os procedimentos de controlo interno vigente na empresa associados à integração dos módulos desenvolvidos nas aplicações autónomas de vendas, tesouraria e recursos humanos.

Foram igualmente levantadas questões relacionadas à inexistência de reconciliações bancárias entre os movimentos apresentados nos extratos dos bancos e os movimentos registados na contabilidade; bem como o baixo nível de respostas ao pedido de confirmação de saldos de entidades devedoras e credoras.