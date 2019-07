Sector bancário europeu continua a precisar de consolidar, afirma responsável do BCE

Para o responsável, que falava em Lisboa na conferência Anual do Centro de Investigação, Regulação e Supervisão Financeira, a dimensão adequada do sector bancário é “difícil de avaliar”, mas “parece ser claro que o sector bancário europeu continua a ser muito grande” e a precisar de consolidação.

No entanto, advertiu, tal não significa ter bancos maiores, mas sim “bancos mais eficientes”.

O sector bancário, na opinião do responsável pelo sistema de supervisão bancária europeu que agrega o BCE e as autoridades de supervisão nacionais, precisa de ser “diversificado”.

Também não se deverá deixar, segundo Andrea Enria, que sejam os governantes dos diferentes países a determinar a estrutura do sector bancário, pois isso terão que ser as forças do mercado a decidir.