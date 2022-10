Sector agrícola projecta revisão da estratégia de produção de arroz

A Estratégia Nacional de Desenvolvimento do Arroz (ENDA), traçada pelo Governo angolano, no período 2018-2022, será actualizada e reconduzida para o Plano de Desenvolvimento Nacional 2023-2027, com vista a acelerar o aumento da produção deste cereal no país.

De acordo com o director-geral adjunto do Instituto de Desenvolvimento Agrário (IDA), Tarciso Baptista, a actualização da ENDA se adequará ao Plano Nacional de Fomento de Grãos (Planagrãos), aprovado recentemente pelo Executivo angolano.

Além disso, a referida estratégia também será enquadrada no Plano Integrado de Aceleração da Agro-Pecuária Familiar, contando com apoio do Estado, em parceria como o sector privado, para a produção de média e grande escala do arroz.

Apesar dessa actualização, a meta anterior da ENDA de produzir 45 mil toneladas de arroz vai se manter, nos próximos anos, segundo Tarciso Baptista, que falava na primeira edição do fórum sobre “O conhecimento como base para o desenvolvimento da cultura do arroz”, decorrida esta quinta-feira, em Luanda.

Ao apresentar os resultados da Estratégia Nacional de Desenvolvimento do Arroz 2018-2022, referiu que o programa vai, igualmente, continuar a perspectivar o aumento do rendimento médio para 2,5 toneladas/hectare, bem como fornecer 4 500 toneladas de fertilizantes para o cultivo de arroz.

Constam ainda das metas, a selecção de duas variedades por ecossistema e o estabelecimento do sistema de produção de sementes de arroz, visando fornecer 1,7 toneladas aos agricultores.