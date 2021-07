Secretário de Estado para a Economia visita projecto agrícola voltado para os antigos combatentes e veteranos da pátria

O Secretário de Estado para a Economia, Mário Caetano João, visitou na manhã de quinta-feira, 29, em Luanda, as instalações do laboratório-sede do projecto agrícola designado por Prosperangola.

Na ocasião o Coordenador do projecto, explicou que o objectivo é levar o Prosperangola nas zonas aonde existe potencial económico para a execução de actividade agrícola. Pretendem criar cooperativas especializadas no ramo da agricultura familiar, em todos os municípios e permitir que as famílias possam se potenciar economicamente através das máquinas movidas por energia solar.

Por seu turno, Mário Caetano João, parabenizou o projecto e garantiu que o seu pelouro vai trabalhar para atrair outros operadores económicos para que se juntem à produção nacional.

“Temos aqui um grande potencial que pode servir e tornar mais produtivo os reformados depois da actividade laboral, há aqui vários kits multifuncionais, alguns alimentados pela luz solar e, isso, pode ser encaminhado para as cooperativas, para que elas por iniciativas próprias sejam forças catalisadoras na geração de riquezas local”, observou.

O projecto Prosperangola é uma iniciativa virada para o incentivo da actividade económica no meio rural, cujos beneficiários são jovens, mulheres e antigos combatentes e veteranos da pátria e tem sido implementado pela Confederação Empresarial da CPLP em parceria com Associação Industrial de Angola.