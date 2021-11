São Tomé e Príncipe paga em 2022 a dívida de 2,5 milhões de euros a Portugal

São Tomé e Príncipe prevê pagar a totalidade da dívida a Portugal no próximo ano, num total de mais de 60 milhões de dobras, quase (2,5 milhões de euros), segundo a proposta do Orçamento do Estado para 2022.

De acordo com um dos quadros apresentados no Orçamento do Estado para 2022, São Tomé e Príncipe pretende saldar a dívida de capital de 44,8 milhões de dobras (1,8 milhões de euros), a que se somam juros de 16,1 milhões de dobras (657 mil euros), num total de 60,9 milhões de dobras (2,48 milhões de euros).

A dívida a Portugal, de resto, é a maior parcela no total de pagamentos previstos para o próximo ano, numa lista que totaliza o valor de 143,6 milhões de dobras (5,8 milhões de euros), entre capital e juros, e que inclui dois avultados pagamentos de 23,7 milhões de dobras (967 mil euros) ao Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) e mais 17,4 milhões de dobras (710 mil euros) ao Fundo Monetário Internacional (FMI).