São Tomé e Príncipe inaugura primeira central de energia fotovoltaica

O primeiro-ministro são-tomense inaugurou ontem, a primeira fase da instalação da primeira central fotovoltaica do arquipélago para a produção de 540 kilowatt no pico de energia, que permitirá reduzir em 10% o custo com combustíveis.

Segundo a Lusa, Jorge Bom Jesus considerou que a inauguração da central “é um virar de página incalculável” e “um sonho” que se está a “transformar em realidade”.

“Estamos a falar de um projecto que cria emprego, proporciona economia, promove essa energia limpa, é muito mais fácil em termos de manutenção, portanto, tudo isso é que nos permite começar a dar passos pequenos mais significativos”, afirmou o primeiro-ministro.

A instalação desta central, situada no recinto da central diesel de Santo Amaro, enquadra-se num projecto orçado em cerca de 690.000 USD, financiados pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e o Fundo Global para o Meio Ambiente (GEF, na sigla inglesa).

“Pensar sobre a energia sustentável nestas ilhas é prioridade e nós, como PNUD e Nações Unidas, vamos fazer uma grande advocacia para o Governo implementar com urgência projectos de energia renovável”, sublinhou a representante residente do PNUD, Katarzyna Wawiernia.

A segunda fase do projecto é financiado pelo Banco Africano de Desenvolvimento, para a instalação de painéis solares, na zona sul da central de Santo Amaro, com capacidade estimada de 1,7 megawatt pico (MWp), aumentando a capacidade da central para a produção de dois megawatts.

“Nós acabamos de quebrar um paradigma, acabamos de demonstrar que é possível nós construirmos o futuro com base nas energias renováveis com a diminuição do consumo dos combustíveis”, sublinhou o ministro das Infra-estruturas e Recursos Naturais, Osvaldo Abreu.