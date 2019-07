As dotações incluem custos de reestruturação em Espanha (600 milhões), no Reino Unido (26 milhões), e seguros de protecção de pagamentos no Reino Unido (80 milhões), assim como os 108 milhões que já tinham sido anunciados no primeiro trimestre do ano.

O Santander sublinha num comunicado, que no segundo trimestre o número de clientes aumentou em um milhão, alcançando um total de 142 milhões, “mais do que qualquer outro banco na Europa e na América”.