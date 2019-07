A gala Euromoney Awards for Excellence contou com a presença de mais de 500 banqueiros de todo o mundo, tendo o banco sido já distinguido 17 vezes com este prémio.

Segundo informa o Notícias ao Minuto, estes prémios distinguem as instituições que apresentam os melhores serviços junto dos seus clientes demonstrando liderança, inovação e dinamismo nos mercados onde operam, refere o Santander.