Santander corta recomendação da Nos com perda potencial de 3,5%

O maior banco privado em Portugal, Santander Totta, está mais “pessimista” com o desempenho do grupo português de comunicações e entretenimento, Nos, para os próximos 12 meses, tendo actualizado o preço-alvo que lhe confere uma perda potencial em bolsa de 3,5%, de acordo com uma nota de “research”.

De acordo com o Negócios, ainda assim, o banco de investimento aumentou este indicador em 20 cêntimos de 3,10 euros por acção para 3,30 euros. Só que, na altura em que o Santander estabeleceu o último preço-alvo, em Julho de 2021, representava um ganho potencial de 2,18%, que foi atingido pela cotada nacional logo no mês seguinte.

Para além das mexidas no preço-alvo, o analista Fernando Cordeiro Barreira, do Santander, reviu em baixa a recomendação da empresa de telecomunicações de “manter” para “underweight”, um patamar que é equivalente a “vender”.

No geral, a empresa tem seis bancos de investimento a recomendar “comprar” as suas acções, nove a aconselhar “manter” e duas a dizer que o melhor será “vender”.

O preço-alvo médio de todas as avaliações fixa-se nos 3,83 euros por acção, o que lhe dá um retorno potencial de 12% para os próximos 12 meses.

Já esta semana, o JB Capital Markets definiu um preço-alvo de 4,89 euros por acção como preço-alvo e uma recomendação de “comprar”.