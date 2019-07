Santander continua a liderar reclamações da CMVM

O Banco Santander Totta continua a liderar em número de reclamações recebidas em 2018. Como banco mais reclamado do ano contou com 80 reclamações, o que traduz-se, ainda assim, numa queda de 32,8% face a 2017.

Segue-se na lista dos mais reclamados o BCP com 58 reclamações, mas também menos 54% do que em 2017. Já em terceiro lugar surge o Novo Banco com 50 reclamações (-35,1% face a 2017).

O BPI aparece em quarto lugar com 45 reclamações. É no entanto o que mais sobe em número de reclamações. Teve mais 32,4% que em 2017.

A restante lista é composta pelo Bankinter com 27 reclamações em 2018, mais 92,9% do que em 2017.

Segue-se o Deutsche Bank, sucursal em Portugal, com 26 queixas dos clientes, ainda assim menos 31,6% do que no ano anterior.

O Best, banco online do Novo Banco, e o Banif surgem com 15 reclamações cada, menos 75% e 97,4%, respectivamente.

O Banco Montepio teve 11 reclamações em 2018, menos 69,4% do que em 2017.

Com oito reclamações surge o ActivoBank, menos 33,3% que em 2017. Com seis reclamações surge o Barclays Bank, sucursal em Portugal, e com 5 reclamações cada estão os Banco Invest; BBVA e BIC.

A Orey Financial e o Santander Totta Seguros seguem-se com quatro reclamações cada.

A Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) recebeu 462 reclamações em 2018, o que representou uma diminuição de 67% (menos 922 reclamações) face ao ano anterior. Estas 462 novas reclamações de investidores foram apresentadas contra 49 intermediários financeiros.