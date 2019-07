Santander aumenta lucros 4,6% para 276 milhões de euros no primeiro semestre

Para Pedro Castro e Almeida, CEO do Santander Totta, trata-se de “um bom resultado” e que, uma vez que não tem operação no estrangeiro, “é o melhor resultado de uma operação [bancária] em Portugal”.

Os resultados reflectem “duas coisas”, salientou Pedro Castro e Almeida. Por um lado, a “eficiência”, com um rácio cost to income de 42,5%, e, por outro lado, “a rentabilidade”. “Se olharmos para o ROTE, cerca de 13%, é muito acima da média do sector em Portugal e também na Europa”, frisou o CEO do banco.

O produto bancário aumentou 7,5%, para 708,1 milhões de euros, “beneficiando da evolução positiva das comissões, da actividade de seguros, e de resultados em operações financeiras” lê-se no comunicado do banco sobre os resultados do primeiro semestres.

As comissões subiram 5,8% para 192,8 milhões de euros, a actividade de seguros cresceu 17,3% para 12 milhões de euros.

Os custos operacionais contraíram 3,2% para 303,1 milhões de euros, reflectindo uma redução de 3,2% dos custos com pessoal e de 6,6% em gastos gerais.

A carteira de crédito ascendeu a 40,6 mil milhões de euros, uma redução de 2%, em resultado da venda de créditos não produtivos. O crédito a particulares subiu 0,3%, para 21,6 mil milhões de euros, enquanto o crédito a empresas caiu 0,4%.

Na qualidade do crédito, o rácio de NPE (non performing exposures) atingiu os 3,3%, enquanto o rácio de cobertura de NPE se fixou nos 53,3%. O custo do crédito foi negativo, situando-se em -0,08%.

Na robustez do capital do Santander Totta, o rácio CET 1 fixou-se em 16,4% e o rácio tier 1 fixou-se nos 19,6%.