Salário mínimo em Espanha sobe para 950 euros este ano

Assim, os trabalhadores espanhóis vão receber um total de 14 pagamentos anuais, o que irá colocar o salário mínimo em 13.300 euros brutos por ano. Apesar de ainda não se saber quando é que este aumento entra em vigor, sabe-se que irá afectar mais de dois milhões de espanhóis.

Este novo valor significa um aumento de 5,5% relativamente ao ano passado, quando Pedro Sánchez colocou o salário em 900 euros, tendo aumentado em 22,3% em comparação com 2018. A ministra do trabalho e economia social apontou que esta é “uma pequena ferramenta e a chave” para enfrentar a desigualdade que se vive em Espanha, além de ser o primeiro “grande acordo social” alcançado entre os parceiros.

Apesar dos sindicatos terem concordado com o aumento, ainda o consideram insuficiente face aos preços de Espanha. Os sindicatos querem que no futuro o salário mínimo nacional seja 60% do salário médio, ainda que esteja no caminho certo.