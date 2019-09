Saham Seguros adopta novos procedimentos na resolução de sinistros

A Saham Angola Seguros apresentou recentemente aos corretores, parceiros, colaboradores e clientes uma série de inovações que serão doravante implementadas na resolução de sinistros, por forma a tornar a actividade cada vez mais célere.

O director do departamento de Sinistros da Saham Angola Seguros, Artur Simão notou que as melhorias introduzidas no área de sinistros da companhia vão resultar num maior dinamismo no processo de subscrição na área técnica, bem como na criação de novos produtos, além da melhoria no processo de comunicação com os clientes.

Artur Simão referiu ainda que a nova dinâmica implementada no sector cria uma maior fluidez nos processos e permite dar melhores e rápidas respostas à resolução de casos de sinistros.

“Trata-se de uma nova fase para o nosso mercado de seguros ligado aos sinistros”, disse o responsável assinalando que com a aquisição da companhia pelo grupo Sanlam, várias são as melhorias que se avizinham na seguradora e consequentemente para o mercado angolano de seguros.

“Fazemos parte do maior grupo Pan-africano de seguros, que tem adaptado os seus 100 anos de experiência e know-how à nossa realidade”, sustentou Artur Simão.