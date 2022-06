Rússia entrou em ‘default’ pela primeira vez em 100 anos

A Rússia entrou em ‘default’, depois de falhar o pagamento de 100 milhões USD em juros a detentores de dívida. A notícia é avançada pela Bloomberg, dando conta também que é a primeira vez que o incumprimento acontece em 100 anos.

Este cenário acontece numa altura em que há sanções ocidentais “cada vez mais duras”, que têm dificultado e até mesmo bloqueado os pagamentos, explica a mesma agência.

No Domingo, explica a Bloomberg, o período de carência dos 100 milhões USD em juros que deviam ter sido pagos a 27 de Maio expirou, o que significa que o país entrou em incumprimento.

No final de Maio, recorde-se, os EUA acabaram com a excepção que permitia à Rússia pagar as suas dívidas com dólares, decisão que poderia levar Moscovo a entrar em incumprimento.

Desde 5 de Abril, quando as sanções contra Moscovo foram reforçadas, que a Rússia já não podia pagar a sua dívida com dólares que detinha em bancos norte-americanos, noticia a agência France-Presse (AFP).

A governadora do banco central russo, Elvira Nabioullina, admitiu em 29 de Abril que Moscovo estava a enfrentar “dificuldades de pagamento”, mas recusou-se a falar sobre um possível incumprimento.