Rússia enche gasoduto Nord Stream 2, pronto para fornecer gás à Europa

O Presidente russo, Vladimir Putin, anunciou que o consórcio Gazprom abasteceu os dois ramais do controverso gasoduto Nord Stream 2, que está agora pronto para fornecer gás à Europa pelo fundo do mar Báltico, segundo noticiou a Lusa.

"O Nord Stream 2 está pronto para funcionar", disse Putin durante uma reunião virtual.

Depois de felicitar a Gazprom e os seus parceiros por abastecerem o segundo ramal, Putin explicou que agora "tudo depende" dos consumidores europeus e do regulador alemão, que travou o processo de certificação até que Moscovo cumpra todos os trâmites.

"Assim que eles tomem a decisão sobre o início das operações, grandes volumes começarão a ser bombeados para a Europa, volumes adicionais de gás russo. Recordo que se trata de 55.000 milhões de metros cúbicos por ano", indicou.

O chefe de Estado russo sublinhou que, dada a difícil situação no continente, a Rússia tem a capacidade de "aumentar as exportações de gás", além de que o conteúdo dos dois ramais do Nord Stream 2 "contribuirá para solucionar o problema da estabilização de preços no mercado europeu".

Segundo Putin, a autorização do Nord Stream 2 repercutir-se-á "imediatamente" nos preços do gás russo para os países consumidores europeus, incluindo empresas e habitações.