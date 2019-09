ROQUE ONLINE eleita startup do ano

Está seleccionada a melhor startup angolana que marcará presença na competição regional e global, na Suíça. Identificado um problema, apresentada a solução e, com impacto na vida das pessoas, a Startup Roque Online conseguiu convencer o Júri do Seedstars Luanda 2019.

A quinta edição da Seedstars, competição de Startups em mercados emergentes para África, elegeu a Startup angolana, Roque Online como a melhor. Diante de um Júri bastante exigente e duro, a Startup mereceu o voto pois reúne todos os elementos que uma Startup necessita para “vencer”.

A tarefa na escolha das três empresas inovadoras coube ao júri composto por Joel Epalanga, Co-Founder e Director Geral do KiandaHub , Nuno Veiga, conselho de transformação Digital do Banco BAI, Pedro Maneco – Director BCG Angola, Akiules Neto – Administrador Executivo BODIVA , Júlia Carvalho, Country Manager Angola da IBM, Joelson Bartolomeu Chefe de Inovação da UNITEL, Hermínia Cardoso – Chefe de Relações Institucionais e Grandes Clientes, Atlântico.

Eis a classificação Final:

· Roque Online : O Roque Online conecta os mercados informais do país com tecnologias poderosas. fornecendo ferramentas para fornecedores e prestadores de serviços informais de mercado permitindo os mesmos se autogerenciarem como uma micro empresa.

· Cartão Jovem Angola : O CJA oferece descontos, através de parcerias com empresas, e projectos de desenvolvedores para permitir o crescimento social e económico da juventude.

· ONDE : ONDE! é uma plataforma que fornece informações vitais sobre todos os serviços no país.

“Houve um crescimento muito grande no Ecossistema empreendedor angolano desde o surgimento da Seedstars, o que é muito bom. As pessoas tem ideias, sugestões e projectos inovadores e o simples facto de acreditarem que são capazes de impactar vidas, e resolver um problema, é muito bom”, revelou Cláudia Makadistro Directora Regional para África na Seedstars .

A Startup vencedora e a que ocupa o segundo Lugar, participará da Seedstars Summit, que acontece na Suíça, em abril de 2019. Trata-se de um programa de treinamento de uma semana, com a oportunidade de conhecer os mais de 65 vencedores anos de outras economias em rápido crescimento, bem como investidores e mentores ao redor do mundo.

O último dia do Summit é dedicado a apresentação diante de uma audiência de mais de 1000 participantes, com a possibilidade de ganhar até US $ 1 milhão em investimentos de capital e outros prémios.