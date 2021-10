Roménia pretende investir no sector dos diamantes

O facto foi anunciado na quarta-feira, na cidade do Cuito, pelo embaixador da Roménia em Angola, Florim Tudorie, no âmbito da visita de trabalho de três dias que efectua a província do Bié, com o objectivo de constatar as potencialidades na área dos diamantes e não só.

O diplomata afirmou que a classe empresária romena abraçou a iniciativa de investir na exploração de diamante e outros minerais estratégicos que a região possui, de forma a contribuir no crescimento socioeconómico.

Sem definir um pacote exacto do investimento e o início da exploração, o embaixador disse que são projectos estruturantes, com valores estimados entre 3 a 50 milhões de dólares norte-americanos e contará com ajuda do Governo da Roménia.

Além dos diamantes, o diplomata fez saber que o seu país pretende ainda investir noutras áreas, com realce para a Agricultura e energia renovável, de modo a contribuir para o desenvolvimento sustentável e consequentemente criação de postos de trabalho, sobretudo para nacionais.

"A Roménia possui uma grande capacidade de produção de milho e consta da lista dos principais exportadores de trigo da União Europeia, com uma capacidade tecnológica de transformação bastante avançada, experiência que pode ser passada aos produtores locais ", apontou.

O governador do Bié, Pereira Alfredo, depois da audiência com o diplomata, enalteceu a iniciativa do Governo romeno em ter mobilizado empresários e estabelecer o convénio com as autoridades locais, que poderá fortalecer a economia da região, em benefício da população.

Pereira Alfredo augura uma cooperação mais alargada em outras áreas essenciais, tendo em conta o potencial da província. “Estamos abertos aos investimentos estrangeiros, o Governo garante todo apoio institucional a países acreditados em Angola”, indicou.

Localizado no centro do país, a província do Bié possui uma área de 70.314km2. Comporta nove municípios: Cuito (capital), Andulo, Catabola, Chinguar, Chitembo, Camacupa, Cunhinga, Cuemba e Nharea.

Tem perto de um milhão 700 mil Habitantes, maioritariamente camponesa e um clima propício à actividade agrícola.