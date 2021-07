Rolls-Royce Power Systems investe na start-up de energia sustentável

A empresa alemã de fabricação de motores Rolls-Royce Power Systems investiu na empresa iniciante Kowry Energy, com sede em Berlim, para apoiar o crescimento sustentável e a electrificação de comunidades rurais na África Subsaariana.



Com o objectivo de promover o crescimento nas comunidades rurais, fornecendo aos clientes industriais e comerciais acesso a energia confiável e sustentável, a Kowry Energy é especializada na instalação de usinas de pequena escala com sistemas de armazenamento e fornecerá 7,8 MW de energia limpa para pequenas e médias empresas pequenas empresas (PMEs) em todo o continente.



A Kowry Energy tem um pipeline de projectos que inclui a instalação de sistemas solares fora da rede que fornecerão 1,8 MW de energia limpa para comunidades rurais em Gana e 1,2 MW em Mali.



Em cooperação com fornecedores e operadoras de energia locais, a start-up visa fornecer soluções de energia descentralizadas que minimizam o uso de combustíveis fósseis e fazem uso do potencial de recursos renováveis ideal da África.



“O mercado africano de fornecimento descentralizado de energia tem um grande potencial. As condições geográficas oferecem a possibilidade de estabelecer um fornecimento de energia local e ecologicamente correcto para a indústria e os clientes da comunidade que operam com o uso mínimo de combustíveis fósseis”.

A CFO da Rolls-Royce Power Systems, Louise Öfverström, disse sobre o investimento, acrescentando que “a Rolls-Royce, como investidora e parceira industrial, oferece à Kowry Energy uma forte posição no mercado. O start-up conta com nosso apoio e expertise na implantação de seus projectos. ”



O co-fundador da Kowry Energy, Ndiarka Mbodji declarou: “Acreditamos que a solução do desafio climático que nosso planeta enfrenta só terá sucesso com a inclusão de 600 milhões de pessoas da África Subsaariana que vivem sem energia hoje. Isso requer modelos de negócios inovadores que possibilitem o acesso à energia sustentável em escala e velocidade. Com um modelo de negócios baseado em escala e a Rolls-Royce Power Systems como nosso investidor, estamos confiantes de que a Kowry Energy alcançará isso. ”



Falando sobre os próximos projectos da start-up, Mbodji observou: “Estamos entusiasmados com o lançamento este ano no Mali e na Nigéria e para ver nosso modelo de negócios validado por uma carteira de projectos actuais de 17 milhões USD”.