Rio perderá 25 mil turistas com suspensão de cruzeiros na costa do Brasil

O Rio de Janeiro perderá pelo menos 25 mil turistas este ano devido ao cancelamento das operações de cruzeiros na costa brasileira, motivado pelo aumento de casos da COVID-19 nas últimas semanas, informaram hoje fontes oficiais.

De acordo com a Lusa, a situação sanitária e os quase 800 casos positivos reportados nos navios esta semana levaram a Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos (Clia Brasil) a suspender voluntariamente as operações nos portos do país desde a última quarta-feira, medida que se estenderá inicialmente até ao próximo dia 21.

Em apenas duas semanas, a cidade brasileira do Rio de Janeiro deixará de receber 30,5% dos turistas esperados na actual temporada de cruzeiros, um forte golpe para a economia local.

“Em Janeiro de 2022, era esperada a chegada de aproximadamente 36 mil pessoas, entre passageiros e tripulantes. De 06 a 21 de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro deixará de receber cerca de 25 mil turistas, o que significa que a economia da cidade perderá cerca de 7,5 milhões USD”, disse o porto do Rio de Janeiro em comunicado.

A principal porta de entrada marítima da cidade retomou as suas actividades em 04 de dezembro do ano passado, quando se iniciou a temporada de cruzeiros no país sul-americano, que terminará em abril deste ano. Para toda a temporada, cerca de 120.000 turistas eram esperados na cidade.

Os protocolos sanitários exigidos para os cruzeiros pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa, órgão regulador) são muito mais rígidos do que para os restantes meios de transporte (aéreo ou rodoviário).