RIL fixaram-se em 10,1 mil milhões USD no último mês

A Reserva Internacional Liquida em Novembro cifrou-se em 10,1 mil milhões USD, um crescimento de 48,35 milhões USD face a Outubro. Este aumento de 0,5% ocorreu numa altura em que o País exportou mais de 35 milhões de barris a um preço médio de 82,35 USD.

De acordo com o mapa sobre a evolução diária das reservas internacionais publicado pelo Banco Nacional de Angola (BNA), o mês de Novembro deste ano foi no comparativo dos últimos meses, o mais produtivo, movimento mantido no início de Dezembro.

As RIL abriram o ano no valor de 8,8 mil milhões USD, tendo reduzido em Maio para 7, 9 mil milhões USD. Em Agosto, as reservas atingiram os 9, 9 mil milhões USD.

Os números indicam que Maio foi o mês com o menor valor registado, cerca de 7,9 mil milhões USD, e nos meses subsequentes, as reservas internacionais líquidas apresentaram uma forte oscilação, variando entre os 8 aos 9 mil milhões USD.

Quanto às Reservas Brutas, o BNA situa-as nos 16,1 mil milhões USD. O valor supera em décimas as taxas apuradas no período de 29 de Outubro, uma vez que nos dias 2 de Dezembro houve um ligeiro aumento para os 16,3 mil milhões.

O stock de Reservas Internacionais Brutas (RIB) situou-se em 16, 4 mil milhões USD, em Setembro, contra 16,7 mil milhões USD no mês de Agosto, assegurando a cobertura de 12,4 meses de importações de bens e serviços, acima dos seis meses da meta de convergência da SADC.

O BNA fez saber que a posição das Reservas Internacionais Brutas, de 31 de Dezembro de 2020, havia registado uma diminuição de 13,55% (2,33 mil milhões USD), ao passar de 17,21 mil milhões USD, em 2019, para 14,88 mil milhões USD em 2020, correspondendo a uma cobertura de 11,81 meses de importação de bens e serviços. Ainda no mesmo período, as Reservas Internacionais Líquidas, mostrou o banco central, situamse em 8,77 mil milhões USD, em relação aos 11,71 mil milhões de 2019, equivalente a uma diminuição de 25,14%.

As RILs representam os activos externos de disponibilidade imediata sob controlo do BNA destinados ao financiamento de desequilíbrios da balança de pagamentos, serve de suporte de intervenção do BNA no mercado cambial de forma a influenciar a taxa de câmbio, bem como garantir a confiabilidade da moeda nacional na economia.