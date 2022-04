RIL fixam-se em 10,2 mil milhões USD em Março de 2022

As Reservas Internacionais Líquidas (RIL) fixaram-se em 10,2 mil milhões USD em Março de 2022, apurou o Mercado nos dados divulgados recentemente pelo Banco Nacional de Angola (BNA).

As RIL abriram 2022 no valor de 9,9 mil milhões USD, nos primeiros dias apresentaram um comportamento oscilante com tendência decrescente. Ao longo de Janeiro atingiram o valor 9,5 mil milhões USD que cobrem até 9,94 meses de importação.

Depois de sucessivas tendências negativas, as RIL recuperaram, atingiram 10,6 mil milhões USD, suficiente para a cobertura de 10,7 meses de importação. Desta feita, as reservas encerraram o mês de Janeiro no valor de 10,57 mil milhões USD.

No primeiro dia do mês de Fevereiro houve um aumento das RIL para 10,6 mil milhões USD, de seguida verificou-se sucessivas oscilações com tendência descrescente, chegando a encerrar o mês em queda no valor de 10,3 mil milhões USD.

No segundo mês do ano, as RIL dispararam. Saíram de 10,3 mil milhões no dia 24 de Fevereiro para 10,6 mil milhões USD no primeiro dia de Março, numa altura em que o barril de petróleo estava a ser comercializado acima dos 100 USD, face ao conflito russo-ucraniano.

Os dados do BNA indicam que em Março, as RIL continuaram a apresentar oscilações ascendente, cifrando-se em 10,9 mil milhões USD, o valor mais alto desde o início do ano, capaz de cobrir 10,9 meses de importação.

As RIL encerraram Março cotada em 10,2 mil milhões USD, ao passo que as Reservas Internacionais Brutas (RUB) em 15,9 mil milhões USD, suficiente para cobertura de 10,4 meses de importação.

Causas do aumento das RIL

Os especialistas ouvidos pelo Mercado defendem que o aumento das RIL (desde o início do ano) foi influenciado pelo preço do petróleo.

Eduardo Manuel (economista) apontou como causa do aumento das RIL, os projectos em curso no País com vista a diversificação da economia. Acrescentou que o conflito entre a Rússia e a Ucrânia provocou uma redução na oferta de petróleo que levou ao aumento do preço da commodity devido a forte procura.

Daniel Sapateiro (também economista) defende que o conflito bélico está a ter consequências na gestão de stocks e consumo de produtos refinados do petróleo e no gás natural bruto ou liquefeito (em estado líquido).

“As incertezas, ansiedade e a especulação jogam a favor da manutenção dos preços acima dos 100 USD o barril. Tudo tem a ver com a guerra e os ‘jogos’ geopolíticos entre EUA, Rússia, Europa, China, Arábia Saudita e OPEP”, acrescentou.

Sapateiro lamenta o facto de Angola estar sem capacidade para aumentar a produção petrolífera, à semelhança de 2016 e 2017 em que estava próximo de 1,8 milhões de barris por dia. Actualmente a produção é de 1,1 milhões.

Perspectivas para 2022

O economista Daniel Sapateiro acredita que as RIL podem atingir até os 15 mil milhões USD e as Reservas Internacionais Brutas (RIB) 20 mil milhões USD equivalente a 15 meses de importação.

Para a concretização desta meta em 2022, o economista alerta para a necessidade de se manter o conservadorismo na gestão das importações. “Os grandes importadores devem ser fiscalizados nos preços das facturas versus preços praticados nos mercados de matérias-primas”.

Eduardo Manuel prevê que as RIL possam atingir níveis históricos, caso o conflito entre a Rússia e a Ucrânia se prolongue. Quanto à manutenção das RIL, o economista aponta para a necessidade de intensificação e execução dos programas de desenvolvimento económico em curso.

“Neste momento, apesar de se estar a registar um crescimento acelerado do sector petrolífero, o crescimento do sector não petrolífero ainda é lento, devido ao baixo nível de concessão de crédito para investimento, cuja influência se poderá verificar a nível das RIL, visto que o incremento deste indicador está refém do sector petrolífero”, disse.