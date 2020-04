Revisão do OGE 2020 será concluída em Junho

Na conferência de imprensa realizada esta semana para anunciar as medidas de alívio ao impacto da Covid-19 nas empresas e famílias, no termo da 3ª reunião ordinária da Comissão Económica do Conselho de Ministros, Manuel Júnior disse que, com a revisão, vai alterar-se o preço de referência do barril de petróleo dos actuais 55 dólares para um preço igual ou inferior a 35 dólares por barril.

“A previsão é a de que a revisão do OGE-2020 esteja concluída até ao mês de Junho do corrente ano”, adiantou o ministro de Estado da Coordenação Económica, afirmando que a preocupação, neste momento, é de mitigar, o máximo possível, os efeitos da crise em todos os agentes económicos. Lembrou que os recursos do petróleo representam ainda mais de 60 por cento das receitas tributárias do país e mais de 90 por cento das receitas de exportação.

Enquanto decorre o processo de revisão do OGE deste ano, foram adoptadas medidas para diminuir as despesas do Estado, entre as quais se destaca a cativação de 30 por cento das despesas da categoria Bens e Serviços, suspensão de parte das despesas de capital, como as novas aquisições de imóveis no país e no exterior, bem como a redução das viagens dos membros do Executivo e a redefinição e tipificação da gama de viaturas a serem atribuídas

Plano de Desenvolvimento é revisto

A par da revisão do OGE para o ano em curso, o Executivo vai, também, proceder a uma revisão intercalar do Plano de Desenvolvimento Nacional para o período 2018-2022, elaborando um programa de acção para os anos entre 2020 e 2022, na base de pressupostos que mais se ajustem à situação actual, quer nacional como internacional.