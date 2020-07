Revisão da lei de contratação pública vai melhorar qualidade das despesas

A revisão da lei de contratação pública (LCP), em vigor desde 2016, é uma das medidas apontadas pela Ministra das Finanças, Vera Daves de Sousa, para a Melhoria da Qualidade da Despesa Pública.

Para Vera Daves, que falava à margem do almoço-conferência, a reforma da LCP vai conferir maior celeridade aos procedimentos e “melhor responder aos anseios da actividade da Administração Pública”.

No encontro, realizado pela Media Rumo, a ministra das Finanças também anunciou as medidas para a melhoria do programa de investimento público que passam pela análise custo e Benefício (Value for Money), relacionadas com a eficiência, eficácia, economia e boas práticas na preparação e execução dos projectos.

Análise de Viabilidade Financeira (Affordability) visam aferir a sustentabilidade do projecto, financiamento e capacidade de o amortizar em prazos aceitáveis.

Observação de regras (Compliance), relacionado com o cumprimento das normas legais e regulamentares vigentes e a Responsabilidade (Accountability), garantindo a responsabilidade e transparência do processo, desde a tomada de decisão até aos resultados alcançados.