Revisão da constituição: uma faca de dois gumes

O projecto de lei de revisão constitucional, aprovado esta semana pela Assembleia Nacional, marca uma viragem no panorama político nacional devido a algumas aberturas, mas pode ser uma faca de dois gumes na medida em que não clarifica determinadas questões e deixa em abertos outras.

Por exemplo, um dos motivos que fez com que o grupo parlamentar da UNITA se abstivesse na votação final do projecto de lei tem de ver a possibilidade, ‘mesmo que hipotética’ de um vice-Presidente da República poder exercer três mandatos presidenciais de 13, 14 ou 15 anos.

A deputada e vice-presidente da UNITA, Arlete Chimbinda considerou o nota uma clara violação do artigo 113 da Constituição da República que impõem apenas dois mandatos de cinco anos para cada cidadão eleito Presidente da República.

O facto está a ser interpretado como uma manobra que visa manter o actual chefe de Estado no poder depois de eventualmente cumprir os dois manda-tos na presidência da República.

O que pode ocorrer, por exemplo, é o presidente, João Lourenço, surgir em 2027 como segundo cabeça de lista do seu partido nas eleições gerais. Ou seja, caso o MPLA vença o escrutínio João Lourenço seria o vice-Presidente da República.

No fundo, teríamos um presidente decorativo, sendo o País governado de facto pelo actual Chefe de Estado isto por lei.

As suspeições são ainda mais evidentes pelo facto de na alteração pontual da constituição, no caso de haver algum impedimento do Presidente da República continuar a exercer as suas funções é do vice-Presidente que assume a as rédeas do Estado, ao contrário da anterior constituição que previa o exercício do poder por um órgão de soberania, no caso o presidente da Assembleia Nacional.

Alexandre Sebastião André, presidente do grupo parlamentar da CASA-CE considera este facto um recuo e uma forma de partidarização dos órgãos do Estado pelo partido no poder.

Falta de igualdades

Por seu lado, a UNITA diz ainda que se manteve neutra na votação do proejecto de lei de revisão pontual da constituição por entender que a aprovação do documento não tornará a constituição mais cidadã e mais democrática.

“O facto de não existir igualdade entre os cidadão angolanos partidários e apartidários, no concurso à mais alta magistratura política do País, em igualdade de circunstância, sem recurso aos partidos políticos, e facto de os angolanos no exterior do País não terem a oportunidade de serem eleito num círculo eleitoral específico para diáspora, ditou também a nossa abstenção”, disse Arlete Chimbinda.

Para Alexandre Sebastião André, outro recuou na actual constituição é a limitação da fiscalização das acções do Executivo por parte do parlamento.

“Em relação à institucionalização das autarquias locais foi retirado o princípio do gradualismo, mas não ficou definida a forma de implementação das autarquias, remetendo a modalidade de implementação do processo a uma lei ordinária”, aponta o parlamentar que considera preocupante a indefinição.

No entanto, considera positivo e um avanço o voto da diáspora e a autonomia do Banco Nacional de Angola, além da gestão do Estado pelo Presidente da República nas vésperas das eleições.

Lucas Ngonda, presidente da FNLA, apesar de votar a favor, esperava por uma revisão muito mais abrangente, a fim de responder às necessidades de se reduzir os poderes excessivos do Presidente da República e clarificar igualmente determinadas situações tais como a ‘confusão notória da bandeira da República e do MPLA’.

Nota que a carta magna não veio resolver a questão de fundo sobre a forma de se evitar as assimetrias regionais.

Já o presidente do PRS, Benedito Daniel, diz ter votado favorável à revisão da constituição por entender que o Presidente da República procurou simplesmente inovar e construir uma sociedade melhor.

Para o chefe da bancada parlamentar do MPLA, Virgílio de Fontes Pereira, tratou-se de uma revisão oportuna, porque já era tempo de se elevar os estatutos do banco central angolano como entidade reguladora e também de proceder à clarificação ou a desconstitucionalização da institucionalização das autarquias locais.

“Foi uma revisão necessária porque sem este procedimento os cidadãos na diáspora não teriam a certeza hoje de que poderão votar em 2022. Sem essa revisão não poderíamos também caminhar no sentido de clarificar o paradigma do controlo e fiscalização da Assembleia Nacional”, disse.