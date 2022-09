Reunião da OPEP+ e fecho do Nord Stream empurram petróleo

O petróleo está a valorizar, num dia em que os países da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e Aliados (OPEP+) se encontram reunidos para ajustar a estratégia de produção dos próximos meses.

Depois de comentários do ministro da Energia da Arábia Saudita, de que poderia ser necessário diminuir a produção para controlar os preços de mercado, este cenário tem estado a pesar na negociação desta matéria-prima.

Em Nova Iorque, o West Texas Intermediate (WTI) sobe 1,89%, para 88,51 USD por barril. Já em Londres, o barril de Brent, referência para Angola, avança 2,18%, até aos 95,05 USD

O mercado está a avaliar a possível entrada do Irão como exportador de petróleo, com um acordo nuclear novamente em cima da mesa, bem como o anúncio dos líderes do G-7 sobre os planos para impor um teto no preço do petróleo russo, em retaliação à invasão da Ucrânia.