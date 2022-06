Retoma do turismo ajuda Cabo Verde a recuperar 85 milhões de euros nas reservas internacionais

O `stock` das reservas internacionais cabo-verdianas aumentou em 85 milhões de euros até Março, em termos homólogos, impulsionado pela retoma turística, cobrindo mais de sete meses das necessidades de importações do arquipélago, segundo dados do banco central.

De acordo com dados de um recente relatório do Banco de Cabo Verde (BCV) com indicadores económicos e financeiros, as reservas internacionais líquidas do país chegaram no final de Março a 619,4 milhões de euros.

“Passando a garantir 7 meses de importações de bens e serviços estimadas para o ano de 2022. O `stock` das reservas oficiais no período homólogo permitia garantir 6 meses das importações de bens e serviços”, descreve o BCV.

Ainda assim, na previsão do banco central feita em Abril, o BCV admite uma redução de 94 milhões de euros nas reservas internacionais do arquipélago face ao agravamento défice da balança comercial provocado pelo aumento dos preços, causado pela guerra na Ucrânia.

De acordo com dados do relatório de política monetária do BCV, apesar dessa redução, o `stock` das reservas internacionais líquidas de Cabo Verde deverá “garantir 5 meses das importações de bens e serviços projectadas para 2022”.

Cabo Verde terminou 2021 com 595,6 milhões de euros de reservas internacionais líquidas, um aumento de 2,7% face a 2020, que representou uma queda de 12,4% tendo em conta os dados do ano de 2019, em que o `stock` foi de 661,7 milhões de euros.