Resultados do estudo sobre a cadeia de valor são apresentados pelo “MEP”

O documento será apresentado num workshop que decorrerá na sede do Ministério da Economia e Planeamento “MEP”.

A nota do “MEP” indica que o projecto decorre no âmbito do programa de apoio ao sector privado, financiado pela Unidade de Segurança Alimentar, Nutrição e Desenvolvimento Rural da União Europeia.

O informe refere que o estudo foi realizado pela “Agrinatura” em parceria com os Ministérios da Economia e Planeamento e da Agricultura e Florestas.

A análise visa melhorar o entendimento da cadeia de valor e produzir conhecimentos baseados em evidências sobre o crescimento, inclusão e sustentabilidade do sector cafeeiro em Angola.