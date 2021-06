Resultado líquido do BFA cai 25% devido a pandemia e rating

O Banco de Fomento Angola, BFA, registou lucros na ordem dos 90 mil milhões Kz (equivalente a 138,6 milhões USD), uma redução de 25% face ao exercício anterior, fortemente influenciado pela pandemia e pela queda do rating de Angola.

De acordo com o comunicado de imprensa do banco, esta redução é motivada pelo registo de 70 milhões USD em imparidades com activos de Títulos e Crédito, na sequência da revisão em baixa do rating da dívida soberana de Angola.

O BFA assinalou um crescimento da actividade, bem como do número de clientes, os quais cresceram 6,2% para 2,1 milhões. Os activos totais cresceram 31%, os produtos bancários 30% (para 274,2 mil milhões kz) e os Recursos de Clientes uma expansão de 38,8%. Do resultado do banco há ainda a destacar o crescimento do crédito a clientes em 8% para 387,8 mil milhões de Kz e um rácio de solvabilidade 5,6 vezes acima do nível mínimo regulamentar.

“Tendo 2020 sido um ano extremamente desafiante, com destaque para a crise mundial que vivemos, o BFA e todos os seus Colaboradores continuaram totalmente empenhados em apoiar os seus clientes, contribuindo positivamente para aliviar os efeitos da crise e apoiar a economia angolana” refere o PCE da instituição Luís Gonçalves. “Os nossos bons resultados operacionais, com crescimentos superiores a 30% em diversas categorias, mostram que conseguimos fazê-lo com sucesso”.

Luís Gonçalves observa que o ano de 2021 será igualmente desafiante pelo que o banco considera que deve manter o rumo relativamente a disponibilização de produtos e serviços “que bem sirvam as famílias e empresas em Angola, sempre garantindo um negócio sustentável e de futuro”.