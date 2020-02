Responsáveis da ARSEG recebidos pela congénere portuguesa

O PCA da ARSEG, Elmer Serrão, chefiou a comitiva angolana que integrou igualmente o administrador, Jardel Duarte, além de Walter Bravo, director do gabinete de Tecnologias de Informação.

A visita da delegação angolana foi assinalada por um conjunto de reuniões de carácter técnico na área dos sistemas de informação e culminou com uma reunião alargada de trabalho encabeçada pela presidente da ASF, Margarida Corrêa de Aguiar, que contou também com a participação de outros quadros do supervisor local.

Segundo um comunicado de imprensa tornado público logo após o encontro, os membros da ASF deram a conhecer à delegação da ARSEG o modelo organizativo e operacional daquela Autoridade de Supervisão e as principais metodologias de supervisão utilizadas, bem como o papel da ASF no quadro da supervisão do sistema financeiro português e europeu.

A nota adianta ainda que os representantes da ARSEG partilharam as suas experiências e interesses neste domínio, dando igualmente conta das transformações actualmente em curso em Angola.